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21 объект найдено
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Вилла 4 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
4
4
159 м²
Расположенный в живописной деревне Мандрия, к западу от Пафоса, находится очаровательный про…
€410,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
3
2
160 м²
Расположенный в живописной деревне Мандрия, к западу от Пафоса, находится очаровательный про…
€360,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
3
2
152 м²
Расположенный в живописной деревне Мандрия, к западу от Пафоса, находится очаровательный про…
€360,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
3
2
152 м²
Nestled within the picturesque village of Mandria, west of Pafos, lies a charming project th…
€360,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
3
2
140 м²
Расположенный в живописной деревне Мандрия, к западу от Пафоса, находится очаровательный про…
€320,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
3
2
141 м²
Расположенный в живописной деревне Мандрия, к западу от Пафоса, находится очаровательный про…
€315,000
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Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
3
173 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 173 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€385,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
4
176 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 176 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€429,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
3
179 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 179 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€385,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
3
173 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 173 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€385,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
3
177 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 177 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€385,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
3
177 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 177 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€385,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
3
176 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 176 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€385,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
3
170 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€385,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
3
179 м²
Zephyros Village 3 No. 24, is a modern designed 3-bedroom villa for sale surrounded by beaut…
€370,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
3
173 м²
Zephyros Village 3 No. 27, is a modern designed 3-bedroom villa for sale surrounded by beaut…
€360,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
3
177 м²
Zephyros Village 3 No. 28, is a modern designed 3-bedroom villa for sale surrounded by beaut…
€360,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
3
173 м²
Zephyros Village 3 No. 31, is a modern designed 3-bedroom villa for sale surrounded by beaut…
€360,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
3
177 м²
Zephyros Village 3 No. 29, is a modern designed 3-bedroom villa for sale surrounded by beaut…
€360,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
3
176 м²
Zephyros Village 3 No. 30, is a modern designed 3-bedroom villa for sale surrounded by beaut…
€360,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
4
176 м²
Zephyros Village 3, Villa No. 2 is a Mediterranean designed 4-bedroom villa for sale surroun…
€410,000
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Параметры недвижимости в Сообщество Мандрия, Кипр
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