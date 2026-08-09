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Виллы в Koinoteta Mandrion, Кипр

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15 объектов найдено
Вилла в Мандрия, Кипр
Вилла
Мандрия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Мы рады представить вам редкую возможность приобрести потрясающую виллу с 4 спальнями в прес…
$556,518
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Вилла в Мандрия, Кипр
Вилла
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Полудомики с 3 спальнями в Мандрии. Высококачественная отделка. Превосходное расположение с …
$408,002
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Вилла в Мандрия, Кипр
Вилла
Мандрия, Кипр
Количество спален 2
Площадь 134 м²
Недвижимость представляет собой современный 2-комнатный полуотдельный дом для продажи в окру…
$354,526
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Вилла в Мандрия, Кипр
Вилла
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Специальное объявление: цена снижена для быстрой продажи! Воспользуйтесь этой невероятной во…
$527,491
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Вилла в Мандрия, Кипр
Вилла
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Откройте для себя спокойный средиземноморский образ жизни в деревне Зефирос 3, очаровательно…
$411,827
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Вилла в Мандрия, Кипр
Вилла
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Площадь 141 м²
Современный 3-комнатный полуотдельный дом на продажу в окружении красивых пейзажей в деревне…
$372,252
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Вилла в Мандрия, Кипр
Вилла
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Площадь 154 м²
Современный 3-комнатный полуотдельный дом на продажу в окружении красивых пейзажей в деревне…
$389,979
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Вилла в Мандрия, Кипр
Вилла
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Удивительный 3-комнатный полуотдельный дом на продажу в окружении красивых пейзажей в деревн…
$372,252
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Вилла в Мандрия, Кипр
Вилла
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Недвижимость представляет собой современный 3-комнатный полуотдельный дом для продажи в окру…
$372,252
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Вилла в Мандрия, Кипр
Вилла
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Площадь 173 м²
Современная 3-комнатная вилла на продажу в окружении красивых пейзажей в деревне Мандриа в р…
$425,431
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Вилла в Мандрия, Кипр
Вилла
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Площадь 141 м²
Современный 3-комнатный полуотдельный дом на продажу в окружении красивых пейзажей в деревне…
$378,161
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Вилла в Мандрия, Кипр
Вилла
Мандрия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 188 м²
Незаконченная вилла с четырьмя спальнями для продажи в Мандрии, Пафос. Эта просторная недви…
$525,196
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Вилла в Мандрия, Кипр
Вилла
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Недвижимость представляет собой современный 3-комнатный полуотдельный дом для продажи в окру…
$389,979
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Вилла в Мандрия, Кипр
Вилла
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Площадь 176 м²
Отличная вилла с 3 спальнями на продажу в окружении красивых пейзажей в деревне Мандриа в ра…
$425,431
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Вилла в Мандрия, Кипр
Вилла
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Специальное объявление: цена снижена для быстрой продажи! Воспользуйтесь этой невероятной во…
$527,491
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Параметры недвижимости в Koinoteta Mandrion, Кипр

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