Виллы в Paramytha, Кипр

4 объекта найдено
Вилла в Парамита, Кипр
Вилла
Парамита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
A modern villa located in a newly developed residential complex in the Paramytha area of Lim…
$450,221
Вилла в Парамита, Кипр
Вилла
Парамита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
A modern villa located in a newly developed residential complex in the Paramytha area of Lim…
$456,389
Вилла в Парамита, Кипр
Вилла
Парамита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
A modern house in a new residential complex that combines style, comfort, and functionality.…
$431,719
AdriastarAdriastar
Вилла в Парамита, Кипр
Вилла
Парамита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
A modern house in a new residential complex that combines style, comfort, and functionality.…
$425,552
