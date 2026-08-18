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Виллы в Протарасе, Кипр

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117 объектов найдено
Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Вилла с 4 спальнями Вилла с четырьмя спальнями предлагает просторную и тщательно продуманную…
$767,456
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
Современная вилла расположена в престижной прибрежной зоне в самом сердце Протараса. Вилла р…
$755,172
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Площадь 168 м²
Описание объекта: Aurora Villas — это эксклюзивный жилой проект, состоящий из четырех роскош…
$759,359
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Роскошная прибрежная жизнь в Пернере 3 Спальня вилла в востребованном районе Пернера Протар…
$636,077
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Описание объекта: Комплекс Celestial Pernera Villas — это бутик-коллекция жилых домов, распо…
$744,514
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Описание объекта: Комплекс Celestial Pernera Villas — это бутик-коллекция жилых домов, распо…
$731,953
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TekceTekce
Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 218 м²
Трехкомнатная отдельно стоящая вилла расположена на частном участке площадью 368 м2 в эксклю…
$744,952
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
IMPERIAL JADE VILLAS — Элитные пятикомнатные виллы с видом на море в Протарасе IMPERIAL J…
$1,68 млн
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Описание объекта: Комплекс Celestial Pernera Villas — это бутик-коллекция жилых домов, распо…
$736,521
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Описание объекта: Комплекс Celestial Pernera Villas — это бутик-коллекция жилых домов, распо…
$747,940
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя эту роскошную виллу с 5 спальнями, расположенную всего в 500 метрах от пля…
$880,824
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 415 м²
Продаются эксклюзивные 5-спальные виллы в комплексе Alaya Eco Friendly Residence, Кипр. В…
$1,73 млн
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Площадь 168 м²
Описание объекта: Aurora Villas — это эксклюзивный жилой проект, состоящий из четырех роскош…
$742,230
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 374 м²
Исключительная 4-комнатная отдельно стоящая вилла — часть эксклюзивной коллекции набережной …
$2,22 млн
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Расположенная в спокойном прибрежном районе Айя Триада, всего в нескольких минутах от строящ…
$718,069
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Этот современный отдельно стоящий дом на стадии планирования идеально расположен в очень вос…
$756,985
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Этот современный отдельно стоящий вилла на этапе строительства идеально расположена в прести…
$678,883
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Расположенная в престижном прибрежном районе Айя Триада, эта отдельно построенная вилла пред…
$882,872
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Описание объекта: Комплекс Celestial Pernera Villas — это бутик-коллекция жилых домов, распо…
$727,386
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Очаровательная 3-комнатная отдельно стоящая вилла в Пернере, Протарас — недалеко от моря, пр…
$632,805
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Эта элегантная вилла с 3 спальнями разработана, чтобы предложить идеальное сочетание совреме…
$697,854
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Эта современная отдельно стоящая вилла на этапе строительства идеально расположена в одном и…
$690,899
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Расположенная в спокойном прибрежном районе Айя Триада, всего в нескольких минутах от строящ…
$618,011
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 218 м²
Трехкомнатная отдельно стоящая вилла расположена на частном участке площадью 319 м2 в эксклю…
$727,814
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Описание объекта: Комплекс Celestial Pernera Villas — это бутик-коллекция жилых домов, распо…
$737,663
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Описание объекта: Комплекс Celestial Pernera Villas — это бутик-коллекция жилых домов, распо…
$727,386
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Эта современная вилла занимает первоклассное прибрежное расположение в самом сердце Протарас…
$708,279
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
Продаётся уютная отдельно стоящая вилла в престижном районе Протараса. Это вторичное жилье, …
$548,187
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 218 м²
Трехкомнатная отдельно стоящая вилла расположена на частном участке площадью 360 м2 в эксклю…
$739,239
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Роскошная прибрежная жизнь в Пернере 3 Спальня вилла в востребованном районе Пернера Протар…
$621,205
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