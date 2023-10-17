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Виллы в Oroklini, Кипр

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7 объектов найдено
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Oroklini, Кипр
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Oroklini, Кипр
Комнаты 4
Площадь 120 м²
15 вилл в комплексе закрытого типа в Ларнаке. Бассейн включен во все виллы. Описание вилл: …
€470,000
Вилла 5 спален в Oroklini, Кипр
Вилла 5 спален
Oroklini, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Расположенный в безмятежном районе Ороклини в Ларнаке, большой закрытый общественный комплек…
€1,03 млн
Вилла 4 спальни в Oroklini, Кипр
Вилла 4 спальни
Oroklini, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Расположенный в безмятежном районе Ороклини в Ларнаке, большой закрытый общественный комплек…
€854,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Oroklini, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Oroklini, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 204 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€580,000
Вилла 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Oroklini, Кипр
Вилла 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Oroklini, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 142 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€430,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Oroklini, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Oroklini, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 146 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€430,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Oroklini, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Oroklini, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 162 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€395,000
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