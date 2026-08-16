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Виллы в Oroklini, Кипр

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39 объектов найдено
Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 191 м²
Откройте для себя уникальный жилой комплекс Synergy, расположенный в престижной туристическо…
$936,439
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 168 м²
Этаж 2
Потрясающая новая застройка, расположенная на окраине живописной деревни Ороклини, недалеко …
$486,655
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 191 м²
Откройте для себя уникальный жилой комплекс Synergy, расположенный в престижной туристическо…
$858,697
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 191 м²
Откройте для себя уникальный жилой комплекс Synergy, расположенный в престижной туристическо…
$858,697
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Описание объекта: Righthome Heights II — это эксклюзивный жилой комплекс в престижном районе…
$433,919
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Описание объекта: Righthome Heights II — это эксклюзивный жилой комплекс в престижном районе…
$433,919
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Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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TekceTekce
Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Элегантная 3-спальная вилла у моря - Элита, живущая в Ороклини, Ларнака Расположенная всего …
$783,991
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 366 м²
Эта ультрасовременная 4-спальная отдельно стоящая вилла расположена в престижном районе Orok…
$2,90 млн
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 290 м²
Откройте для себя уникальный жилой комплекс Synergy, расположенный в престижной туристическо…
$1,12 млн
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 177 м²
Современные, яркие красивые виллы расположены в очень популярном и прекрасном районе в район…
$401,796
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 149 м²
Этаж 2
Потрясающая новая застройка, расположенная на окраине живописной деревни Ороклини, недалеко …
$458,780
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 191 м²
Откройте для себя уникальный жилой комплекс Synergy, расположенный в престижной туристическо…
$858,697
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 4
Площадь 328 м²
Откройте для себя уникальный жилой комплекс Synergy, расположенный в престижной туристическо…
$1,38 млн
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
Вилла с 3 спальнями - Ороклини, Ларнака Эта элегантная вилла с 3 спальнями является частью …
$801,413
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 293 м²
Откройте для себя уникальный жилой комплекс Synergy, расположенный в престижной туристическо…
$1,06 млн
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Элегантная 3-спальная вилла у моря - Элита, живущая в Ороклини, Ларнака Расположенная всего …
$772,377
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Этот красиво оформленный 4-комнатный дом сочетает в себе современный комфорт с безмятежной ж…
$295,438
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 191 м²
Откройте для себя уникальный жилой комплекс Synergy, расположенный в престижной туристическо…
$878,721
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 191 м²
Откройте для себя уникальный жилой комплекс Synergy, расположенный в престижной туристическо…
$824,284
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Элегантная 3-спальная вилла у моря - Элита, живущая в Ороклини, Ларнака Расположенная всего …
$766,569
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 191 м²
Откройте для себя уникальный жилой комплекс Synergy, расположенный в престижной туристическо…
$863,408
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Расположенная в спокойном жилом районе Ороклини, Ларнака, эта ухоженная вилла с 3 спальнями …
$452,973
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 174 м²
Современные, яркие красивые виллы расположены в очень популярном и прекрасном районе в район…
$384,070
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Просторная 4-комнатная отдельно стоящая вилла в популярном туристическом районе Ороклини Лар…
$813,028
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
5-комнатная вилла - роскошная резиденция в Ороклини Общее описание Эта исключительная вилла …
$1,71 млн
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 191 м²
Откройте для себя уникальный жилой комплекс Synergy, расположенный в престижной туристическо…
$875,187
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Вилла с 3 спальнями - Ороклини, Ларнака Эта элегантная вилла с 3 спальнями является частью …
$778,184
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 5
Площадь 247 м²
Этаж 3
Потрясающая новая застройка, расположенная на окраине живописной деревни Ороклини, недалеко …
$696,881
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 191 м²
Откройте для себя уникальный жилой комплекс Synergy, расположенный в престижной туристическо…
$855,163
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Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 176 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 176 кв. крытый интерьер построен…
$359,940
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