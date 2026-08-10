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Виллы в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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69 объектов найдено
Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 555 м²
Исключительная внеплановая роскошная вилла с 5 спальнями расположена на возвышенном, мягко н…
$2,31 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Вилла, расположенная в престижном районе Паниотис в Гермасогее, предлагает роскошную жизнь н…
$1,96 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
4 спальни на 2 этаже, есть также три ванные комнаты (душ в главной спальне и в гостевой комн…
$924,674
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Элегантная 4-комнатная квартира в Ayios Athanasios Hills Эта исключительная 4-комнатная квар…
$1,03 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Площадь 307 м²
:ridge - это закрытое сообщество из девяти отдельных вилл, террасированных на зеленом склоне…
$2,02 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 611 м²
Эта эксклюзивная вилла с 5 спальнями расположена в районе Агиос Атанасиос в Лимассоле, одном…
$2,44 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эта элегантная вилла с 4 спальнями предлагает изысканное жилое жилье в одном из самых желанн…
$894,442
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 396 м²
Элегантная 4-комнатная резиденция в Агиос Атанасиос, Лимассол Расположенный на тихой жилой …
$2,29 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Расположенный на панорамных холмах Агиос Атанасиос над Лимассолом, этот исключительный архит…
$3,59 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 973 м²
Откройте для себя эксклюзивную коллекцию роскошных трехуровневых вилл, расположенных на обши…
$5,19 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 312 м²
Эта элегантная 4-комнатная отдельно стоящая вилла предлагает идеальное сочетание роскоши, ко…
$894,331
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 895 м²
5-комнатная вилла - панорамный вид на море, Агиос Атанасиос, Лимассол Жизнь и ужин Вилла отк…
$4,90 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 610 м²
«Дом мечты», пожалуй, самая красивая недвижимость на острове Кипр. Уникальный особняк, кото…
$2,14 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Количество этажей 7
Ультра-роскошная вилла, расположенная на вершине Агиос Атанасиос, Лимассол, предлагает захва…
$3,55 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Площадь 347 м²
:ridge is a gated community of nine detached villas terraced into the green hillside of Agio…
$2,21 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 603 м²
Исключительная роскошная вилла с 5 спальнями расположена на возвышенном, мягко наклонном уча…
$2,42 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Площадь 120 м²
3-спальный полуотдельный дом на первом этаже в небольшом квартале в Агиос Антониос Лимассол.…
$425,431
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Продается: просторная отдельно стоящая вилла в востребованном районе Агиос Атанасиос. Эта вп…
$1,28 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 670 м²
Это выдающееся свойство было построено по очень высоким спецификациям и предлагает панорамны…
$4,93 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эта элегантная вилла с 4 спальнями предлагает изысканное жилое жилье в одном из самых желанн…
$934,577
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 252 м²
Продается уникальная вилла с видом на море, расположенная в престижном районе Агиос Атанасио…
$2,20 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 554 м²
Исключительная внеплановая роскошная вилла с 5 спальнями расположена на возвышенном, мягко н…
$2,28 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 880 м²
5-комнатная вилла - панорамный вид на море, Агиос Атанасиос, Лимассол Жизнь и ужин Вилла отк…
$4,38 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эта элегантная вилла с 4 спальнями предлагает изысканное жилое жилье в одном из самых желанн…
$862,916
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 973 м²
5-комнатная вилла - панорамный вид на море, Агиос Атанасиос, Лимассол Жизнь и ужин Вилла отк…
$5,12 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Количество этажей 3
Продаётся современная вилла по проекту в привлекательном районе Айос Афанасиос. Эта отдельно…
$1,04 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Площадь 329 м²
:ridge is a gated community of nine detached villas terraced into the green hillside of Agio…
$2,10 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Расположенный в очень востребованном районе Агиос Атанасиос, этот элегантный дом с 3 спальня…
$766,569
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 211 м²
Количество этажей 2
Продаётся потрясающая вилла на стадии строительства, расположенная в престижном районе Айос …
$1,26 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Эта элегантная вилла с 4 спальнями расположена в очень желательном жилом районе Агиос Атанас…
$1,63 млн
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Параметры недвижимости в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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