Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Agios Georgios Lemesou
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Agios Georgios Lemesou, Кипр

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Агиос - Георгиос, Кипр
Вилла
Агиос - Георгиос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Уютный 3-спальный отдельно стоящий дом с видом на море, расположенный в районе Агиос Тихонас…
$1,04 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Agios Georgios Lemesou, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти