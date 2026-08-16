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Виллы в Арадиппу, Кипр

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10 объектов найдено
Вилла в Арадиппу, Кипр
Вилла
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Площадь 260 м²
Этот замечательный дом в Арадиппу предлагает щедрую недвижимость площадью 260 м2 на просторн…
$366,344
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Вилла в Арадиппу, Кипр
Вилла
Арадиппу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Потрясающий современный дом с 4 спальнями, расположенный в очень желательном районе Арадиппу…
$1,39 млн
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MYSPACE
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Вилла в Арадиппу, Кипр
Вилла
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Площадь 188 м²
Эта потрясающая вилла с 3 спальнями предлагает идеальное сочетание роскоши, комфорта и функц…
$407,705
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Вилла в Арадиппу, Кипр
Вилла
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Описание объекта: Продается бунгало с тремя спальнями в районе Нового порта, Ларнака. Распол…
$365,406
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Арадиппу, Кипр
Вилла
Арадиппу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Он расположен в районе Aradhippou Он состоит из 1 полностью независимого места жительства. …
$638,808
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MYSPACE
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Вилла в Арадиппу, Кипр
Вилла
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Откройте для себя современную жизнь в этих красивых домах с 3 спальнями, идеально подходящих…
$413,614
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TekceTekce
Вилла в Арадиппу, Кипр
Вилла
Арадиппу, Кипр
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Откройте для себя этот прекрасно сохранившийся отдельно стоящий угловой дом, предлагающий 20…
$413,614
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Вилла в Арадиппу, Кипр
Вилла
Арадиппу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
4-спальный дом на продажу в центре Арадиппу, с отдельным отделенным меньшим блоком. Главный …
$696,881
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Вилла 4 комнаты в Арадиппу, Кипр
Вилла 4 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Luxury villa for sale in Larnaca, located in a quiet area of the new AEK stadium, a few minu…
$940,502
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Вилла 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Вилла 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Площадь 168 м²
Three bedroom under construction villa for sale in Xylophagou area - Larnaca province. The V…
$247,699
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