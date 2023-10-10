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Виллы в Пейя, Кипр

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132 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Welcome to an exceptional villa development in the prestigious Sea Caves area of Pafos, wher…
€1,08 млн
Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Welcome to an exceptional villa development in the prestigious Sea Caves area of Pafos, wher…
€840,000
Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Welcome to an exceptional villa development in the prestigious Sea Caves area of Pafos, wher…
€755,000
Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 207 м²
Welcome to a boutique residential project nestled in the charming village of Peyia, near Paf…
€780,000
Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 207 м²
Welcome to a boutique residential project nestled in the charming village of Peyia, near Paf…
€750,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Добро пожаловать на недавно отремонтированную виллу с 3+1 спальнями, расположенную в самом п…
€995,000
Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Откройте для себя эту со вкусом отремонтированную виллу с тремя спальнями, с которой открыва…
€489,950
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
Вилла 4 спальни в Agios Georgios Pegeias, Кипр
Вилла 4 спальни
Agios Georgios Pegeias, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 468 м²
Сказочная вилла на берегу моря в эксклюзивном месте Агиос Георгиос на полуострове Акамас. Бе…
€5,25 млн
Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этот современный жилой проект расположен в безмятежном и спокойном районе живописного района…
€745,000
Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Этот современный жилой проект расположен в безмятежном и спокойном районе живописного района…
€615,000
Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этот потрясающий отель расположен в живописном районе Кораллового залива. Он идеально распол…
€2,70 млн
Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 221 м²
Эта исключительная вилла расположена в престижном районе Кораллового залива, известном своим…
€1,50 млн
Вилла 5 спален в Пейя, Кипр
Вилла 5 спален
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
Этот потрясающий отель может похвастаться беспрепятственным видом на море и горы, что создае…
€1,20 млн
Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 338 м²
Эти роскошные виллы, расположенные на вершине холма в Пейи, Пафос, рядом с востребованным ра…
€750,000
Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 303 м²
Эти роскошные виллы, расположенные на вершине холма в Пейи, Пафос, рядом с востребованным ра…
€720,000
Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 511 м²
Этот удивительный дом - уникальная возможность инвестировать и владеть превосходной собствен…
€5,20 млн
Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 266 м²
Расположенная на возвышенности, эта скоро завершенная вилла была красиво разработана для соз…
€1,80 млн
Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Резиденции отдыхают на вершине холма в одном из самых живописных мест в Пафосе. Из этого рос…
€1,20 млн
Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
Совершенно новая разработка, включающая резиденции в стиле бутик, этот новый уровень роскоши…
€1,05 млн
Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Новый жилой бутик-центр всего из 13 роскошных вилл создан для удовлетворения высокого спроса…
€755,000
Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Виды и конфиденциальность, которые предлагает эта недвижимость, являются привилегией для пои…
€2,00 млн
Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 352 м²
Эта удивительная вилла с 4 спальнями расположена в отличном месте в Корал Бэй, недалеко от П…
€1,40 млн
Вилла 4 спальни в Agios Georgios Pegeias, Кипр
Вилла 4 спальни
Agios Georgios Pegeias, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Просыпаться с лучшими видами когда-либо – темно-синий Mediterranen в нескольких метрах от ва…
€1,30 млн
Вилла 4 спальни в Agios Georgios Pegeias, Кипр
Вилла 4 спальни
Agios Georgios Pegeias, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Этот красивый полностью модернизированный и отремонтированный отель с 4 спальнями, граничащи…
€1,20 млн
Вилла 5 спален в Пейя, Кипр
Вилла 5 спален
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Эта частная вилла с 5 спальнями, построенная в элегантном классическом стиле, имеет впечатля…
€798,000
Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Соответственно названное Гнездо Ласточки, Этот скрытый драгоценный камень может похвастаться…
€990,000
Вилла 4 спальни в Agios Georgios Pegeias, Кипр
Вилла 4 спальни
Agios Georgios Pegeias, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Потрясающая современная вилла расположена в тихом районе Акамас, откуда открывается потрясаю…
€700,000
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