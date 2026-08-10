Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Пейя
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Пейе, Кипр

;
Вилла Удалить
Очистить
309 объектов найдено
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
4 спальные виллы в морских пещерах Откройте для себя современную прибрежную жизнь, эксклюзи…
$1,42 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается современная отдельно стоящая вилла по проекту с внутренней площадью 150 м², распол…
$525,915
Оставить заявку
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Роскошная 4-комнатная вилла Пейя - повышенная позиция с панорамным видом на море Расположен…
$1,38 млн
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается современная отдельно стоящая вилла по проекту, расположенная в живописном районе П…
$444,106
Оставить заявку
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Продается потрясающая отдельно стоящая вилла в Пегее, предлагающая исключительную возможност…
$663,810
Оставить заявку
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается: вилла на стадии строительства, сдвоенного типа, в престижном районе Пейя, Пейя. Э…
$483,774
Оставить заявку
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Познакомьтесь с вершиной Средиземноморья, живущей в доме драконов. Расположенный в очень вос…
$1,92 млн
Оставить заявку
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 218 м²
Описание объекта: Вилла Viewpoint Hills № 1274 — это современная роскошная вилла с 3 спальня…
$1,06 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Вилла с 3 спальнями - Пейя, Пафос Эта элегантная вилла с 3 спальнями расположена в живописн…
$559,448
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 211 м²
Описание объекта: Вилла Viewpoint Hills № 1256 — это современная роскошная вилла с 3 спальня…
$1,12 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Эта прибрежная застройка предлагает коллекцию роскошных отдельно стоящих вилл, расположенных…
$1,09 млн
Оставить заявку
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
Продается: Эта великолепная вилла по проекту предлагает роскошную жизнь в одном из самых пре…
$1,88 млн
Оставить заявку
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 326 м²
Purple Bliss — Эксклюзивная вилла с 4 спальнями в Пафосе, Кипр Purple Bliss — это элегант…
$2,29 млн
Оставить заявку
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 506 м²
Для продажи: Эта современная отдельно стоящая вилла предлагает 506 м2 продуманного внутренне…
$2,88 млн
Оставить заявку
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Продается (вне плана) 4 спальни современной виллы в Пегее, Пафос. Он расположен на вершине х…
$1,57 млн
Оставить заявку
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 481 м²
Расположенная в эксклюзивном и спокойном месте на склоне холма в Пейе, эта потрясающая совре…
$2,05 млн
Оставить заявку
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Недвижимость расположена в высококачественном общественном проекте, разработанном ведущим ар…
$1,12 млн
Оставить заявку
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Продаётся отдельно стоящая вилла на стадии планирования с продуманной внутренней площадью 12…
$589,981
Оставить заявку
Вилла в Агиос Георгиос Пегеяс, Кипр
Вилла
Агиос Георгиос Пегеяс, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 344 м²
Количество этажей 2
Это вилла на первой линии моря с 5 спальнями, частным бассейном, сауной, игровой комнатой и …
$3,96 млн
Оставить заявку
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается: очаровательная отдельная вилла в престижном районе Пейя. Это красивое вторичное ж…
$526,906
Оставить заявку
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Эксклюзивная вилла с 5 спальнями с видом на море и двумя участками. Эта исключительная роско…
$3,31 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла 3 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
This beautiful villa is located in a very popular area of Peyia and offers easy access to a …
$507,491
Оставить заявку
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 218 м²
Описание объекта: Вилла Viewpoint Hills № 1279 — это современная роскошная вилла с 3 спальня…
$1,26 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 211 м²
Описание объекта: Вилла Viewpoint Hills № 1257 — это современная роскошная вилла с 3 спальня…
$1,22 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Площадь 224 м²
Описание объекта: Вилла Viewpoint Hills № 1273 — это современная роскошная вилла с 4 спальня…
$1,05 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Для продажи: Отдельная вилла в востребованном районе Пейя, предлагающая уникальную возможно…
$445,251
Оставить заявку
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
Современная отдельно стоящая вилла в Пейе — 165 кв.м, 4 спальни En-suite Обзор Откройте для…
$806,282
Оставить заявку
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Dahlia Charm — Вилла с 4 спальнями и земельные участки в Пафосе, Кипр Dahlia Charm — это …
$1,57 млн
Оставить заявку
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 230 м²
Эта эксклюзивная коллекция из 26 современных вилл, спрятанных в спокойных холмах Пейи, проду…
$1,49 млн
Оставить заявку
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 345 м²
Количество этажей 3
Продаётся потрясающая отдельно стоящая вилла по проекту в престижном районе Sea Caves. Эта в…
$3,64 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти