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Виллы в Konia, Кипр

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10 объектов найдено
Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Виллы в эксклюзивном закрытом сообществе, расположенном вокруг зеленой парковой зоны, в жела…
$799,366
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Вилла 5 комнат в Кония, Кипр
Вилла 5 комнат
Кония, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Количество этажей 2
Представляем вам Amara Homes - престижный проект, состоящий из шести роскошных вилл, располо…
$578,574
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Площадь 110 м²
A gated community of contemporary homes for modern living. Konia Green comprises 34 detac…
$405,402
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эксклюзивная коллекция из 4 роскошных вилл в деревне Конья - Пафос Этот престижный новый про…
$549,139
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эксклюзивная коллекция из 4 роскошных вилл в деревне Конья - Пафос Этот престижный новый про…
$560,462
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Виллы в эксклюзивном закрытом сообществе, расположенном вокруг зеленой парковой зоны, в жела…
$871,830
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эксклюзивная коллекция из 4 роскошных вилл в деревне Конья - Пафос Этот престижный новый про…
$509,511
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Виллы в эксклюзивном закрытом сообществе, расположенном вокруг зеленой парковой зоны, в жела…
$751,812
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English, Русский
Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Виллы в эксклюзивном закрытом сообществе, расположенном вокруг зеленой парковой зоны, в жела…
$1,02 млн
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Эта элегантная вилла с тремя спальнями отличается открытой планировкой гостиной с современны…
$660,153
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Параметры недвижимости в Konia, Кипр

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