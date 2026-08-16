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Виллы в Айя-Напе, Кипр

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63 объекта найдено
Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Роскошь в сердце Айя-Напы - 4-спальная вилла с бассейном и садом на крыше Расположенная в са…
$2,42 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 415 м²
Виллы с 3 спальнями Эта вилла с 3 спальнями переопределяет величие и эксклюзивность, предлаг…
$3,78 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Seafront Luxury Living in Ayia Napa - эксклюзивная 4-комнатная вилла с отступлением на крыше…
$3,33 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Потрясающая вилла с 3 спальнями с частным бассейном и крышей Вид на море Расположенная в сп…
$657,813
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Seaside Elegance - 3-спальная вилла Айя-Напа и мыс Греко Расположенная всего в 150 метрах от…
$3,40 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Эксклюзивные островные виллы на продажу Расположенные на частном искусственном острове в пр…
$7,32 млн
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TekceTekce
Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Описание объекта: Проект включает в себя 14 роскошных вилл с четырьмя и пятью спальнями, тща…
$702,264
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 192 м²
Расположенная в оживлённом центре Айя-Напы, всего в нескольких минутах ходьбы от историческо…
$1,14 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Описание объекта: Проект включает в себя 14 роскошных вилл с четырьмя и пятью спальнями, тща…
$699,980
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Описание объекта: Проект включает в себя 14 роскошных вилл с четырьмя и пятью спальнями, тща…
$725,102
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Описание объекта: Проект включает в себя 14 роскошных вилл с четырьмя и пятью спальнями, тща…
$707,973
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Описание объекта: Проект включает в себя 14 роскошных вилл с четырьмя и пятью спальнями, тща…
$736,521
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Уникальный проект по строительству трех ультра-роскошных вилл, расположенных на песчаном пля…
$3,77 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 601 м²
Эксклюзивная 3-комнатная резиденция на набережной на престижном жилом острове в пристани Айя…
$5,84 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3-комнатная отдельно стоящая вилла в Elite Blu Hillside Residences, эксклюзивная разработка …
$734,320
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 234 м²
Эта вилла, расположенная в одном из самых живописных прибрежных районов между Айя-Напой и мы…
$3,38 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 293 м²
Количество этажей 3
На продажу: Эта исключительная отдельно стоящая вилла в Айя-Напе представляет собой уникальн…
$3,41 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 601 м²
Продается 5-спальная вилла в эксклюзивном проекте Pliades, Айя-Текла, рядом с Айя-Напа Марин…
$1,77 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Eco-Inspired Luxury - 4-комнатная вилла в Каво Греко В самом сердце впечатляющего пейзажа Ка…
$1,68 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Эксклюзивные островные виллы на продажу Расположенные на частном искусственном острове в пр…
$6,27 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Эксклюзивные островные виллы на продажу Расположенные на частном искусственном острове в пр…
$6,21 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 443 м²
Приморская изысканность - вилла с 3 спальнями в Айя-Напе с панорамными видами Айя-Напа превр…
$2,19 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Описание объекта: Проект включает в себя 14 роскошных вилл с четырьмя и пятью спальнями, тща…
$705,690
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Описание объекта: Проект включает в себя 14 роскошных вилл с четырьмя и пятью спальнями, тща…
$699,980
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Эксклюзивные островные виллы на продажу Расположенные на частном искусственном острове в пр…
$9,41 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Эксклюзивные островные виллы на продажу Расположенные на частном искусственном острове в пр…
$7,14 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Роскошь в сердце Айя-Напы - 4-спальная вилла с бассейном и садом на крыше Расположенная в са…
$1,56 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 461 м²
Архитектура виллы представляет собой выражение единства нового и старого, сочетая каменную к…
$8,22 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Описание объекта: Проект включает в себя 14 роскошных вилл с четырьмя и пятью спальнями, тща…
$705,690
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Эксклюзивные островные виллы на продажу Расположенные на частном искусственном острове в пр…
$6,16 млн
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