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Виллы в Айя-Напа, Кипр
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14 объектов найдено
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Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Айя-Напа, Кипр
4
190 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Айя-Напе. Из окон открывается вид на море. Нед…
€525,000
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Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Айя-Напа, Кипр
1
162 м²
2
Продается 1-этажная вилла площадью 162 кв.м В Протарасе. Недвижимость продается с мебелью. К…
€593,900
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с бассейном, с furnishings
Айя-Напа, Кипр
4
216 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 216 кв.м В Протарасе. Недвижимость продается с мебелью. К…
€499,000
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Вилла 4 комнаты с бассейном, с furnishings
Айя-Напа, Кипр
4
189 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 189 кв.м В Протарасе. Недвижимость продается с мебелью. К…
€435,000
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Вилла 4 комнаты с бассейном, с furnishings
Айя-Напа, Кипр
4
170 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Протарасе. Недвижимость продается с мебелью. К…
€481,535
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Вилла 3 спальни с бассейном
Айя-Напа, Кипр
4
1
116 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 116 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€370,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Айя-Напа, Кипр
4
2
161 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 161 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€575,000
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Айя-Напа, Кипр
6
3
223 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 223 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€685,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с furnishings
Айя-Напа, Кипр
4
2
150 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м В Айя-Напе. Первый этаж состоит из одной спально…
€540,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Айя-Напа, Кипр
6
5
475 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 475 кв.м В Айя-Напе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
€2,95 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Айя-Напа, Кипр
4
2
262 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 262 кв.м В Айя-Напе. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Айя-Напа, Кипр
4
3
150 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м В Айя-Напе на стадии строительства. Первый этаж …
€550,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Айя-Напа, Кипр
6
5
330 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м В Айя-Напе на стадии строительства. Первый этаж …
€2,35 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Айя-Напа, Кипр
5
5
504 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 504 кв.м В Айя-Напе на стадии строительства. Первый этаж …
€3,70 млн
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