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Виллы в Никосия, Кипр

Geri
4
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7 объектов найдено
Вилла 4 спальни с парковкой, с Storeroom в Geri, Кипр
Вилла 4 спальни с парковкой, с Storeroom
Geri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Вилла продается в стадии вне плана (. Строительство начнется после подписания договора купли…
€425,000
Вилла 4 спальни с furnishings в Geri, Кипр
Вилла 4 спальни с furnishings
Geri, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€340,000
Вилла 4 спальни с furnishings в Geri, Кипр
Вилла 4 спальни с furnishings
Geri, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€360,000
Вилла 4 спальни с furnishings в Geri, Кипр
Вилла 4 спальни с furnishings
Geri, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€415,000
Вилла 4 спальни с furnishings в Geri, Кипр
Вилла 4 спальни с furnishings
Geri, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 233 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€600,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Geri, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 164 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 164 кв.м. крытое внутреннее прос…
€290,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Geri, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 169 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Меса Хорио - провинция Пафос, 169 т.м. крытый и…
€300,000

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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