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Виллы в Mesogi, Кипр

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3 объекта найдено
Вилла в Месоги, Кипр
Вилла
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
Небольшой проект вилл с 3 спальнями в идеальном районе Месоги. Минуты до всех удобств, включ…
$507,313
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Вилла в Месоги, Кипр
Вилла
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Срок сдачи: июль 2021 г.   Небольшой проект вилл с 3 спальнями в идеальном районе Месоги. …
$495,912
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Вилла в Месоги, Кипр
Вилла
Месоги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этот превосходный комплекс может похвастаться впечатляющим расположением на красивых холмах …
$1,78 млн
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Параметры недвижимости в Mesogi, Кипр

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