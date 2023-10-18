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Виллы в Сообщество Ebas, Кипр

Empa
34
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34 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 268 м²
The new residential project is nestled in the charming village of Tala, an upscale suburb ju…
€855,000
Вилла 3 спальни в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
The new residential project is nestled in the charming village of Tala, an upscale suburb ju…
€810,000
Вилла 3 спальни в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Расположенное в очаровательной деревне Эмба, это место предлагает сочетание комфорта, роскош…
€530,000
Вилла 3 спальни в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Расположенное в очаровательной деревне Эмба, это место предлагает сочетание комфорта, роскош…
€417,000
Вилла 5 спален в Empa, Кипр
Вилла 5 спален
Empa, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Массивная классическая вилла с 5 спальнями в средиземноморском стиле была построена в 1986 г…
€650,000
Вилла 6 спален в Konia, Кипр
Вилла 6 спален
Konia, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 499 м²
Эта недавно построенная, безупречно спроектированная резиденция с 6 спальнями TAG1 имеет неп…
€3,50 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Empa, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Empa, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€910,000
Вилла 3 спальни в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Расположенный на пригородных холмах Лимассола, проект включает в себя 7 роскошно обставленны…
€860,000
Вилла 4 спальни в Konia, Кипр
Вилла 4 спальни
Konia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Эта современная и роскошная вилла расположена в привлекательном районе в Конии, престижном п…
€980,000
Вилла 4 комнаты с бассейном, с furnishings в Empa, Кипр
Вилла 4 комнаты с бассейном, с furnishings
Empa, Кипр
Комнаты 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 165 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. К не…
€530,000
Вилла 4 комнаты с бассейном, с furnishings в Empa, Кипр
Вилла 4 комнаты с бассейном, с furnishings
Empa, Кипр
Комнаты 4
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 176 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. К не…
€450,000
Вилла 4 комнаты с бассейном, с furnishings в Empa, Кипр
Вилла 4 комнаты с бассейном, с furnishings
Empa, Кипр
Комнаты 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 163 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. К не…
€580,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Konia, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Konia, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 309 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 309 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€1,10 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Konia, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Konia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€410,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Empa, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€395,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Empa, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 637 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 637 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Цокольный этаж…
€2,40 млн
Вилла 6 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Empa, Кипр
Вилла 6 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Empa, Кипр
Комнаты 6
Площадь 349 м²
Продается роскошная вилла с шестью спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадью …
€2,13 млн
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Empa, Кипр
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Empa, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€395,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Konia, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Konia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,20 млн
Вилла 1 комната с furnishings, с патио в Empa, Кипр
Вилла 1 комната с furnishings, с патио
Empa, Кипр
Комнаты 1
Площадь 824 м²
Количество этажей 1
824 м2 любви и гармонии Вилла La Luna Вдохновение, спокойствие и уют, свет и легкость ожидаю…
€3,45 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Empa, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Empa, Кипр
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Потрясающая Вилла класса люкс, с потрясающим панорамным видом на море. С четырьмя спальными …
€2,30 млн
Вилла 4 спальни с furnishings в Konia, Кипр
Вилла 4 спальни с furnishings
Konia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 161 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€550,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Konia, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Konia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 142 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€355,000
Вилла 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Konia, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Konia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 138 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€520,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Empa, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 162 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€506,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Empa, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 209 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€720,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Empa, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Empa, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 299 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 299 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€1,67 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Empa, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€440,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Empa, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Empa, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 191 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€621,500
Вилла 1 комната с furnishings в Empa, Кипр
Вилла 1 комната с furnishings
Empa, Кипр
Комнаты 1
Площадь 208 м²
Количество этажей 1
Роскошные виллы с 3 и 4 спальнями, современный и традиционный стили! • Всего 4 минуты езды д…
€425,000

Параметры недвижимости в Сообщество Ebas, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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