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Виллы в Ларнака, Кипр

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22 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Добро пожаловать в стильные современные виллы, расположенные в одном из самых высококлассных…
€350,000
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Расположенные в тихом жилом районе Ларнаки, эти две элегантные виллы предлагают безмятежный …
€285,000
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Откройте для себя замечательную коллекцию роскошных вилл, расположенных в спокойном и ориент…
€603,000
Вилла 2 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Откройте для себя замечательную коллекцию роскошных вилл, расположенных в спокойном и ориент…
€409,000
Вилла 2 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Откройте для себя замечательную коллекцию роскошных вилл, расположенных в спокойном и ориент…
€426,000
Вилла 4 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Шаг в исключительный новый проект, коллекция стильных роскошных вилл, идеально расположенных…
€450,000
Вилла 4 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Откройте для себя эксклюзивный и необычный проект, расположенный в очень востребованном райо…
€430,000
Вилла 4 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в тихом и развивающемся районе…
€550,000
Вилла 4 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Ультра-роскошная пляжная вилла расположена на нетронутых пляжах очаровательного города Ларна…
€2,94 млн
Вилла 5 спален в Ларнака, Кипр
Вилла 5 спален
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 329 м²
Этот уютный и комфортабельный дом с 5 спальнями расположен в очень тихом районе Арадиппу, не…
€440,000
Вилла 2 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 2 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этот очаровательный комплекс из двух двухквартирных таунхаусов расположен в привилегированно…
€400,000
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который располо…
€680,575
Вилла 4 спальни с бассейном в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 188 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€470,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 225 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€850,000
Вилла 4 спальни с furnishings в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 199 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€395,000
Вилла 3 спальни с furnishings в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 178 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€440,000
Вилла 3 спальни с furnishings в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 167 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€399,000
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings в Ларнака, Кипр
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Предлагаемый дом лучший в новом эксклюзивном проекте, который представляет собой уникальныйк…
€750,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 216 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 216 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€500,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 249 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€400,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€2,00 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 182 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж с…
€480,000

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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