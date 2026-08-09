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Виллы в муниципалитете Ларнака, Кипр

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140 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Перволия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Полностью отремонтированный 3-комнатный отдельно стоящий дом в комплексе Seafront с частным …
$376,600
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 5
Площадь 259 м²
MYKONOS VILLA — Элитная пятикомнатная вилла у моря, Ларнака (Декелия) MYKONOS VILLA — это…
$1,45 млн
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Вилла в Kiti, Кипр
Вилла
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Современные 2 и 3 спальни в Кити, Ларнака Откройте для себя новый жилой проект, расположенн…
$319,404
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Элегантная 3-спальная вилла у моря - Элита, живущая в Ороклини, Ларнака Расположенная всего …
$783,991
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Вилла 4 комнаты в Англисидес, Кипр
Вилла 4 комнаты
Англисидес, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Дом 8 – Anglisides Gardens, Англисидес Дом 8 — крупнейшее жильё в комплексе Anglisides Ga…
$375,518
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 366 м²
Эта ультрасовременная 4-спальная отдельно стоящая вилла расположена в престижном районе Orok…
$2,90 млн
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Вилла в Англисидес, Кипр
Вилла
Англисидес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Этот современный 3-комнатный дом предлагает комфортную современную жизнь в тихом районе Англ…
$477,718
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Вилла в Англисидес, Кипр
Вилла
Англисидес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта элегантная вилла с 3 спальнями предлагает комфортную и сбалансированную жизнь в тихой де…
$284,356
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Вилла в Kiti, Кипр
Вилла
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Современные 2 и 3 спальни в Кити, Ларнака Откройте для себя новый жилой проект, расположенн…
$243,908
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 191 м²
Откройте для себя уникальный жилой комплекс Synergy, расположенный в престижной туристическо…
$878,721
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Новая вилла с 3 спальнями доступна в Периволии, Ларнака, которая в настоящее время строится …
$638,808
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Вилла в район Ларнака, Кипр
Вилла
район Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в современный жилой комплекс из 10 красиво оформленных домов, расположенных…
$336,810
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Вилла в Зиги, Кипр
Вилла
Зиги, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Эксклюзивная вилла, расположенная на южном побережье Кипра, недалеко от Ларнаки, предлагает …
$987,248
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Полностью меблированная вилла с 3 спальнями в районе Краса Ларнаки, расположенная на участке…
$598,716
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Расположенный на хорошем участке в очень востребованном районе Ливадия, этот ухоженный дом д…
$453,208
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Вилла в Kiti, Кипр
Вилла
Kiti, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Современные 2 и 3 спальни в Кити, Ларнака Откройте для себя новый жилой проект, расположенн…
$249,716
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Вилла в Kiti, Кипр
Вилла
Kiti, Кипр
Количество спален 3
Площадь 182 м²
Представляя две современные роскошные отдельно стоящие виллы, эти изысканные дома расположен…
$413,614
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Четырехспальный отдельностоящий дом в Айиои Анаргири, Ларнака Расположенный в популярном жи…
$418,863
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 709 м²
NOTEAS DOMUS — Современная вилла 3+1 спальня в Ларнаке (проект Off Plan) NOTEAS DOMUS — э…
$1,74 млн
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Просторная 4-комнатная отдельно стоящая вилла в популярном туристическом районе Ороклини Лар…
$813,028
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Вилла в Зиги, Кипр
Вилла
Зиги, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 486 м²
Вилла с четырьмя спальнями с премиальными отделками и прибрежной элегантностью Эта роскошна…
$1,61 млн
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 191 м²
Откройте для себя уникальный жилой комплекс Synergy, расположенный в престижной туристическо…
$863,408
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Вилла в Зиги, Кипр
Вилла
Зиги, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Эксклюзивная вилла, расположенная на южном побережье Кипра, недалеко от Ларнаки, предлагает …
$531,953
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Вилла в Xylotymbou, Кипр
Вилла
Xylotymbou, Кипр
Количество спален 4
Площадь 195 м²
Просторный 4-комнатный дом для продажи в Ксилотимпу - полностью отремонтирован в 2022 году Р…
$230,442
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Описание объекта: Righthome Heights II — это эксклюзивный жилой комплекс в престижном районе…
$433,919
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Площадь 191 м²
Откройте для себя уникальный жилой комплекс Synergy, расположенный в престижной туристическо…
$858,697
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Вилла в Арадиппу, Кипр
Вилла
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Откройте для себя современную жизнь в этих красивых домах с 3 спальнями, идеально подходящих…
$413,614
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Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
ПЕРВАЯ ЛИНИЯ НАБЕРЕЖНОЙ! Откройте для себя воплощение роскошной жизни у моря в этой замеча…
$4,34 млн
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Вилла в район Ларнака, Кипр
Вилла
район Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Эта современная вилла с 3 спальнями предлагает стильное и комфортное проживание в востребова…
$553,697
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
Вилла с 3 спальнями - Ороклини, Ларнака Эта элегантная вилла с 3 спальнями является частью …
$801,413
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Параметры недвижимости в муниципалитете Ларнака, Кипр

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