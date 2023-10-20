Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Palodeia
  5. Виллы

Виллы в Palodeia, Кипр

Вилла В архив
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 5 спален в Палодея, Кипр
Вилла 5 спален
Палодея, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Этот исключительный закрытый комплекс, расположенный в уважаемом пригороде Лимассола Палодия…
€1,11 млн
Вилла 3 спальни в Палодея, Кипр
Вилла 3 спальни
Палодея, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Этот исключительный закрытый комплекс, расположенный в уважаемом пригороде Лимассола Палодия…
€576,000
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Палодея, Кипр
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Палодея, Кипр
Комнаты 1
Площадь 628 м²
Количество этажей 1
Особенности проекта: Эта красивая вилла, построенная по индивидуальному заказу, расположена …
€1,59 млн

Параметры недвижимости в Palodeia, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти