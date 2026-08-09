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Виллы в Palodeia, Кипр

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11 объектов найдено
Вилла в Палодея, Кипр
Вилла
Палодея, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 405 м²
Роскошная вилла на продажу 5 спален, 5 ванных комнат • Швейная комната • гимн • Кино • Пул б…
$1,74 млн
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Вилла в Палодея, Кипр
Вилла
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
Продается: вилла на этапе строительства, обеспечивающая современный комфорт и стиль, располо…
$874,291
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Вилла в Палодея, Кипр
Вилла
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Продается: вилла по проекту, отдельно стоящая, в спокойном районе Пало́дея. Этот современный…
$652,804
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TekceTekce
Вилла в Палодея, Кипр
Вилла
Палодея, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 179 м²
Количество этажей 2
Продаётся вилла на этапе строительства, представляющая современную роскошь и комфорт. Этот п…
$1,59 млн
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Вилла в Палодея, Кипр
Вилла
Палодея, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Откройте для себя эту исключительную отдельно стоящую виллу, расположенную в тихом и очарова…
$1,95 млн
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MYSPACE
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English, Русский
Вилла в Палодея, Кипр
Вилла
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Площадь 185 м²
BirdieLane - элегантная вилла на Кипре, расположенная в престижном районе, идеально подходящ…
$836,935
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Вилла в Палодея, Кипр
Вилла
Палодея, Кипр
Количество спален 5
Площадь 237 м²
BirdieLane - изысканная вилла на Кипре, расположенная в одном из лучших районов острова. Про…
$1,55 млн
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Вилла 3 комнаты в Палодея, Кипр
Вилла 3 комнаты
Палодея, Кипр
Число комнат 3
Площадь 193 м²
Under construction three bedroom luxury villa for sale in Kapparis area - Famagusta province…
$614,294
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Вилла в Палодея, Кипр
Вилла
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Площадь 174 м²
BirdieLane - элегантная вилла на Кипре, расположенная в престижном районе, идеально подходящ…
$755,566
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Вилла в Палодея, Кипр
Вилла
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Площадь 184 м²
BirdieLane - изысканная вилла на Кипре, расположенная в одном из лучших районов острова. Про…
$836,935
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Вилла в Палодея, Кипр
Вилла
Палодея, Кипр
Количество спален 3
Площадь 174 м²
BirdieLane - элегантная вилла на Кипре, расположенная в престижном районе, идеально подходящ…
$639,325
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Параметры недвижимости в Palodeia, Кипр

с садом
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