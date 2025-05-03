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Виллы с садом на Кипре

муниципалитет Пафос
40
муниципалитет Ларнака
13
Пейя
51
Айя-Напа
25
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117 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
Количество этажей 2
Вилла в Пафосе стоимостью 750 000 евро (Цена включает в себя полы с подогревом, систему VRF …
$818,737
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Вилла 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 183 м²
Полунезависимый роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Полемидии - провинция Лимассол,…
$490,445
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Вилла 5 комнат в Акротири, Кипр
Вилла 5 комнат
Акротири, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Этаж 1/2
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Комплекс вилл премиум класса вблизи моря на Се…
$943,565
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Вилла 3 комнаты в Никосия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в провинции Хлорака - Пафос, с 200 т.м. крытый ин…
$469,922
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Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошная вилла с тремя спальнями на продажу в Мезоги - Пафос, с крытым интерьером площадью …
$329,945
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Вилла 5 комнат в Помос, Кипр
Вилла 5 комнат
Помос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами в 100 метрах от пляжа, Помос, Кипр Пр…
$820,528
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Вилла 4 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с панорамным видом недалеко от пляжа, Пейя, Кипр Предлагаются качественные ви…
$469,494
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Вилла 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Хлорака - Пафос, с 200 кв.м. крытое внутреннее про…
$455,767
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Вилла 8 комнат в Перволия, Кипр
Вилла 8 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 8
Площадь 350 м²
Продается роскошная вилла с восемью спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. Вилла состо…
$1,95 млн
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Вилла 5 комнат в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла 5 комнат
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 5
Площадь 258 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Агиос Тичонас - провинция Лимассол, площадью 2…
$1,57 млн
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Вилла 2 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 134 м²
Роскошная вилла с двумя спальнями на продажу в Мезоги - Пафос, с 134 кв.м. крытый интерьер п…
$229,962
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Вилла 2 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 134 м²
Luxurious two bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 134 sq.m. covered interior bui…
$227,883
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Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Наш строящийся проект расположен в самом перспективном районе Ларнаки, всего в 200 метрах от…
$681,192
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Агентство
Edge Development
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Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 195 м²
Three bedroom luxury villa under construction for sale in Kalogiroi - Limassol province, wit…
$609,340
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Вилла 4 комнаты в Пареклисия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пареклисия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 215 м²
Роскошный независимый дом с четырьмя спальнями на продажу в районе ВСП - провинция Никосия, …
$705,697
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Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в средиземноморской провинции Пафос, площадью 180…
$326,611
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Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 192 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 192 sq.m. covered interior s…
$277,423
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Вилла 3 комнаты в Палодея, Кипр
Вилла 3 комнаты
Палодея, Кипр
Число комнат 3
Площадь 193 м²
Under construction three bedroom luxury villa for sale in Kapparis area - Famagusta province…
$614,294
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Вилла 4 комнаты в Суни-Занакия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Суни-Занакия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами с садами рядом с автомагистралью, Суни, Кипр Предлагаются …
$445,585
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Вилла 2 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 134 м²
Роскошная вилла с двумя спальнями на продажу в Мезоги - Пафос, с 134 кв.м. крытый интерьер п…
$228,872
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Вилла 3 комнаты в Акротири, Кипр
Вилла 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 8/9
Что вы получаете: Апартаменты с захватывающим видом на море в прекрасном районе Эсентепе. …
$400,594
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Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 195 м²
Продается роскошная вилла с тремя спальнями в провинции Калогирой - Лимассол, площадью 206 к…
$608,684
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Вилла 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Площадь 159 м²
Полунезависимый роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Полемидии - провинция Лимассол,…
$459,924
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 319 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и садами недалеко от моря, в центре Лимассола, Кипр Предла…
$1,47 млн
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Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 170 кв.м. крытый интерьер построен…
$339,944
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Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 169 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesa Chorio - Paphos , with 169 sq.m. covered inte…
$317,055
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Вилла 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Chloraka - Paphos , with 200 sq.m. covered interio…
$495,399
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Вилла 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Площадь 276 м²
Строящаяся роскошная вилла с четырьмя спальнями, подвал, продается в Калогирои - провинция Л…
$1,30 млн
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Вилла в район Фамагуста, Кипр
Вилла
район Фамагуста, Кипр
Площадь 155 м²
Виллы  представляют собой современные одноэтажные строения, отличающиеся высоким качеством к…
$331,138
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Агентство
Hayat
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Вилла 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Вилла 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Площадь 183 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тремитоуза - Пафос, с 183 кв.м. крытый интерьер по…
$369,939
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