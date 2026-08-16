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Виллы в Паралимни, Кипр

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169 объектов найдено
Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Вилла с 4 спальнями Вилла с четырьмя спальнями предлагает просторную и тщательно продуманную…
$767,456
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Роскошная вилла Seaview в самом сердце Протараса Гармоничное сочетание современного дизайна…
$799,672
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 218 м²
Трехкомнатная отдельно стоящая вилла расположена на частном участке площадью 353 м2 в эксклю…
$741,524
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Вилла с 4 спальнями Вилла с четырьмя спальнями предлагает просторную и тщательно продуманную…
$807,849
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Эта потрясающая вилла с 4 спальнями предназначена для обеспечения идеального сочетания совре…
$892,338
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Описание объекта: Комплекс Celestial Pernera Villas — это бутик-коллекция жилых домов, распо…
$727,386
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Описание объекта: Комплекс Celestial Pernera Villas — это бутик-коллекция жилых домов, распо…
$738,805
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Этот современный отдельно стоящий вилла по проекту идеально расположена в престижном районе …
$636,829
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 3
3-спальная вилла на две семьи, расположенная в новом комплексе из всего одиннадцати красивых…
$548,578
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 369 м²
Продаются современные виллы с 3 спальнями в комплексе Almaria Villas Phase D, Пернера. Ви…
$730,756
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Этот современный отдельно стоящий вилла на этапе строительства идеально расположена в прести…
$678,883
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Красивая вилла с 5 спальнями, расположенная в тихом месте в Протарасе, всего в нескольких ми…
$1,29 млн
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Просторная отдельно стоящая вилла находится в стадии строительства и расположена в престижно…
$1,24 млн
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Превосходная вилла с 3 спальнями в Паралимни с полными правами собственности. Эта крайне п…
$460,175
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Этот новый комплекс вилл расположен в прибрежном курорте Каппарис, одном из самых уединённых…
$620,365
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
Эта потрясающая резиденция с 4 спальнями расположена всего в нескольких шагах от пляжа, что …
$1,77 млн
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 218 м²
Трехкомнатная отдельно стоящая вилла расположена на частном участке площадью 319 м2 в эксклю…
$727,814
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Красивый вилла с 3 спальнями в востребованном курортном районе Каппарис, работающем круглый …
$734,404
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Описание объекта: Комплекс Celestial Pernera Villas — это бутик-коллекция жилых домов, распо…
$739,946
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 218 м²
Трехкомнатная отдельно стоящая вилла расположена на частном участке площадью 322 м2 в эксклю…
$730,099
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 167 м²
Современная прибрежная жизнь - вилла с 3 спальнями в Каппарисе Эта элегантная вилла с 3 спал…
$726,455
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 374 м²
Количество этажей 2
Эта потрясающая вилла, построенная в 2008 году, располагает эксклюзивным передним положением…
$6,40 млн
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
На продажу выставлена современная отдельно стоящая вилла, которая в настоящее время находитс…
$433,390
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Описание объекта: Комплекс Celestial Pernera Villas — это бутик-коллекция жилых домов, распо…
$741,088
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 4
Площадь 168 м²
Описание объекта: Aurora Villas — это эксклюзивный жилой проект, состоящий из четырех роскош…
$742,230
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Ощутите изысканную жизнь на побережье в этой замечательной вилле с видом на море, созданной …
$929,443
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Ощутите современную роскошь жизни в Каппарисе, спокойной прибрежной зоне, где каждая вилла в…
$860,595
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
Эта прекрасно отреставрированная отдельно стоящая вилла занимает привилегированное прибрежно…
$551,597
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Вилла в Каппарис, Кипр
Вилла
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Современная роскошь в Каппарисе Обзор 3 Спальня Вилла в безмятежном и оживленном районе Кап…
$634,933
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Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя этот хорошо ухоженный отдельно стоящий вилла, выставленный на продажу в пр…
$816,377
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