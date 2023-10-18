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Виллы в Паралимни, Кипр
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35 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
3
3
178 м²
Исследуйте эту исключительную коллекцию вилл, расположенных в мирном районе Агия Триада в Пр…
€474,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
3
3
162 м²
Исследуйте эту исключительную коллекцию вилл, расположенных в мирном районе Агия Триада в Пр…
€425,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
3
2
167 м²
Добро пожаловать в эксклюзивные роскошные виллы в Протарасе, всего в нескольких минутах ходь…
€770,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
3
3
173 м²
Откройте для себя очарование этих потрясающих роскошных вилл в Протарасе, всего в нескольких…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
3
3
167 м²
Откройте для себя очарование этих потрясающих роскошных вилл в Протарасе, всего в нескольких…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
3
2
Расположенный в живописном районе Пернера, вас ждет эксклюзивное закрытое сообщество, предла…
€460,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Паралимни, Кипр
7
7
411 м²
Эта потрясающая роскошная вилла на берегу моря, расположенная в безмятежном и идиллическом р…
€2,80 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Протарас, Кипр
4
4
181 м²
Бутик-жилой комплекс расположен всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого залива Фиго…
€950,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
3
3
159 м²
Бутик-жилой комплекс расположен всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого залива Фиго…
€830,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
3
2
132 м²
Этот новый проект современных роскошных вилл предлагает уникальный образ жизни мира и отдыха…
€614,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
3
2
132 м²
Этот новый проект современных роскошных вилл предлагает уникальный образ жизни мира и отдыха…
€594,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Паралимни, Кипр
4
4
430 м²
Эта вилла на южной стороне особенная и очень привлекательная, с полной конфиденциальностью, …
€6,75 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Паралимни, Кипр
6
8
375 м²
Вы мечтаете о доме прямо на пляже, с бирюзовыми средиземноморскими волнами в метрах от вашей…
€5,32 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Паралимни, Кипр
6
8
462 м²
Вы мечтаете о доме прямо на пляже, с бирюзовыми средиземноморскими волнами в метрах от вашей…
€6,38 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
3
4
275 м²
Этот отель расположен в Протарасе, туристическом районе на востоке Кипра, с такими же прекра…
€1,58 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
3
2
198 м²
Красиво светлая и современная отдельная вилла с тремя спальнями, расположенная на тихом хреб…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
3
3
116 м²
Эта вилла расположена на популярном юго-восточном побережье Кипра. Его расположение, окружен…
€450,000
Рекомендовать
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Протарас, Кипр
6
375 м²
3
Продается вилла площадью 375 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. К н…
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Паралимни, Кипр
5
4
700 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 700 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из одной спальн…
€2,10 млн
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
3
140 м²
1
Продается вилла площадью 140 кв.м В Протарасе. Из окон открывается вид на море. Недвижимость…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с furnishings
Протарас, Кипр
4
2
165 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 165 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
4
2
131 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 131 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€400,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
4
2
162 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 162 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€466,140
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
4
2
190 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€670,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
4
4
133 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 133 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€540,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
4
2
174 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 174 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€600,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
4
2
156 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 156 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из одной спальн…
€520,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
4
2
175 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 175 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
4
2
222 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 222 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€890,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
4
2
320 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 320 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€900,000
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