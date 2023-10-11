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Виллы в Geri, Кипр

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4 объекта найдено
Вилла 4 спальни с furnishings в Geri, Кипр
Вилла 4 спальни с furnishings
Geri, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€340,000
Вилла 4 спальни с furnishings в Geri, Кипр
Вилла 4 спальни с furnishings
Geri, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€360,000
Вилла 4 спальни с furnishings в Geri, Кипр
Вилла 4 спальни с furnishings
Geri, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€415,000
Вилла 4 спальни с furnishings в Geri, Кипр
Вилла 4 спальни с furnishings
Geri, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 233 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€600,000
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