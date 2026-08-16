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Виллы в Koinoteta Kissonergas, Кипр

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69 объектов найдено
Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Продается потрясающая вилла по проекту, расположенная в спокойном районе Киссонерга. Этот со…
$1,41 млн
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
Продается просторная вилла с 5 спальнями в комплексе Olivia III, Пафос. Дом предлагает комфо…
$797,975
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Maris Verde Villas — Элегантные роскошные виллы на побережье Кипра Maris Verde Villas пре…
$827,626
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It Is RealtyIt Is Realty
Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 245 м²
Продается роскошный дом с 5 спальнями и панорамным видом на море в Sunset Breeze, Пафос. Про…
$1,58 млн
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 447 м²
Роскошная 5-комнатная пляжная вилла в Пафосе с частным садом и бассейном. Расположенная в бе…
$3,92 млн
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Для продажи: Готовы к переезду в конце 2028 года Испытайте современное прибрежное проживан…
$541,139
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TekceTekce
Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Продается: отдельно стоящая вилла на первой линии моря в Киссонерге, востребованной прибрежн…
$2,10 млн
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Maris Verde Villas — Роскошная жизнь у моря на Кипре Maris Verde Villas предлагает роскош…
$899,645
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Продается вилла с 3 спальнями в комплексе Lyra Villas, Пафос. Современный проект от надеж…
$555,791
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Для продажи: Готовы к переезду в конце 2028 года Откройте для себя эксклюзивную коллекцию …
$541,139
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается современное жилье с 4 спальнями в комплексе Olivia III, Пафос. Просторный дом соче…
$680,626
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Maris Verde Villas — Роскошь на побережье Кипра Maris Verde Villas переосмысливают поняти…
$827,626
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Идеально расположенный в деревне Киссонерга между Пафосом и знаменитым пляжем Корал Бэй. Ряд…
$1,06 млн
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 324 м²
Продается современная квартира с 3 спальнями в комплексе MITO Seaview, Пафос. Квартира включ…
$843,741
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Для продажи: Готовы к переезду в конце 2028 года Откройте для себя прекрасную коллекцию со…
$541,139
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Для продажи: Готовы к переезду в конце 2028 года Представляем эксклюзивную разработку крас…
$539,249
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Welcome to Amber Homes, premier project in Paphos, Cyprus. This exclusive development in Kis…
$549,527
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 411 м²
Количество этажей 4
На продажу предлагается полностью готовая к заселению отдельно стоящая вилла, представляющая…
$4,06 млн
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Paphos Marina Villas - эксклюзивная группа отдельных вилл, которые доступны для продажи в на…
$6,28 млн
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Для продажи: Готовы к переезду в конце 2028 года Испытайте современное прибрежное проживан…
$541,139
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 372 м²
Продается просторный дом с 4 спальнями в комплексе Olivia IV, Пафос. Современное жилье предл…
$563,276
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Для продажи: Готовы к переезду в конце 2028 года Наслаждайтесь современной прибрежной жизн…
$539,249
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Для продажи: Готовы к переезду в конце 2028 года Представляем эксклюзивную разработку крас…
$539,249
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 434 м²
4 Спальня Вилла Вилла с тремя спальнями предназначена для тех, кто ценит пространство, элега…
$1,37 млн
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Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 378 м²
Dahlia Charm — Эксклюзивная вилла с 4 спальнями в Пафосе, Кипр Dahlia Charm — это изыскан…
$1,57 млн
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 344 м²
Эта красивая вилла с 3 спальнями, отвечающая самым высоким стандартам, расположена в одном и…
$3,13 млн
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается современная вилла на стадии строительства, расположенная в живописном районе Киссо…
$543,708
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 375 м²
Количество этажей 2
Эта прекрасная вилла с 5 спальнями, выполненная по самым высоким стандартам, расположена в о…
$3,99 млн
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Продается вилла с 3 спальнями в комплексе Lyra Villas, Пафос. Современный проект от надеж…
$508,490
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Продается современная квартира с 3 спальнями в комплексе MITO Seaview, Пафос. Квартира включ…
$1,06 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Kissonergas, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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