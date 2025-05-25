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Виллы в Trachoni Municipality, Кипр

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3 объекта найдено
Вилла в Trachoni Municipality, Кипр
Вилла
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Дизайн виллы сочетает в себе средиземноморский стиль и традиционную кипрскую архитектуру с с…
$554,310
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Вилла в Trachoni Municipality, Кипр
Вилла
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Дизайн виллы сочетает в себе средиземноморский стиль и традиционную кипрскую архитектуру с с…
$565,622
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла в Trachoni Municipality, Кипр
Вилла
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Дизайн виллы сочетает в себе средиземноморский стиль и традиционную кипрскую архитектуру с с…
$559,966
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Агентство
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Параметры недвижимости в Trachoni Municipality, Кипр

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