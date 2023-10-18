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Виллы в Tserkezoi Municipality, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла 6 спален в Tserkezoi Municipality, Кипр
Вилла 6 спален
Tserkezoi Municipality, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 597 м²
Новый Golf Resort общей площадью 1,5 миллиона м ² расположен на западной окраине Лимассола, …
€4,34 млн
Вилла 3 спальни в Tserkezoi Municipality, Кипр
Вилла 3 спальни
Tserkezoi Municipality, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 249 м²
Новый Golf Resort общей площадью 1,5 миллиона м ² расположен на западной окраине Лимассола, …
€1,46 млн

Параметры недвижимости в Tserkezoi Municipality, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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