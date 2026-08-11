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Виллы в Tserkezoi Municipality, Кипр

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3 объекта найдено
Вилла в Tserkezoi Municipality, Кипр
Вилла
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Этот новый курортный комплекс с полем для гольфа предлагает уникальный пейзаж рядом с крупне…
$1,93 млн
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Вилла в Tserkezoi Municipality, Кипр
Вилла
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 248 м²
Количество этажей 2
На продажу предлагается впечатляющая отдельно стоящая вилла на этапе строительства с простор…
$2,72 млн
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Вилла в Tserkezoi Municipality, Кипр
Вилла
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
Этот новый гольф-курорт предлагает уникальные пейзажи рядом с крупнейшим соленым озером на о…
$2,09 млн
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Параметры недвижимости в Tserkezoi Municipality, Кипр

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