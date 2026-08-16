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Виллы в Лакатамии, Кипр

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8 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в провинции Хлорака - Пафос, с 200 т.м. крытый ин…
$489,919
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Вилла в Лакатамия, Кипр
Вилла
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Площадь 213 м²
Chara Homes 33 — Элегантная вилла с 3 спальнями в Лакатамии, Никосия Chara Homes 33 — сов…
$345,000
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Вилла в Лакатамия, Кипр
Вилла
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Chara Homes 33 — Современный семейный дом в центре Лакатамии Chara Homes 33 — это элегант…
$345,000
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It Is RealtyIt Is Realty
Вилла 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Chloraka - Paphos , with 200 sq.m. covered interio…
$495,399
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Вилла 4 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
$489,919
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Вилла 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 183 м²
Полунезависимый роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Полемидии - провинция Лимассол,…
$490,445
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TekceTekce
Вилла 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Количество этажей 2
Новый дом на продажу в районе Антуполис, Никосия. Последние современные строительные матери…
$308,618
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Вилла 7 комнат в Лакатамия, Кипр
Вилла 7 комнат
Лакатамия, Кипр
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 890 м²
Количество этажей 3
For sale is an exclusive three-storey house built on two plots, in the construction of which…
$732,315
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