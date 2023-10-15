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Виллы в Лакатамия, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с бытовой техникой в Лакатамия, Кипр
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с бытовой техникой
Лакатамия, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 890 м²
Количество этажей 3
Продается эксклюзивный трехэтажный дом, построенный на двух участках, в строительстве которы…
€700,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с отоплением в Лакатамия, Кипр
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с отоплением
Лакатамия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Количество этажей 2
Новый дом на продажу в районе Антуполис, Никосия. Последние современные строительные матери…
€295,000
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