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Виллы в Koinoteta Mones Lemesou, Кипр

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24 объекта найдено
Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$504 647
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$891 235
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$590 298
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$567 149
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Просторный деревянный дом с 3 спальнями, продуманно разработанный для семей, которые ценят э…
$503 490
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Эта привлекательная вилла с 3 спальнями расположена в тихом жилом районе Мони, Лимассол, пре…
$868 086
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$549 788
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Площадь 128 м²
Современная отдельно стоящая вилла расположена в небольшом и эксклюзивном проекте. В пяти ми…
$361 617
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$515 064
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$523 166
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$578 724
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$508 119
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$995 405
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Просторный деревянный дом с 2 спальнями, продуманно разработанный для семей, которые ценят э…
$505 805
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Площадь 128 м²
Современная отдельно стоящая вилла расположена в небольшом и эксклюзивном проекте. В пяти ми…
$341 527
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$908 596
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$527 796
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$512 749
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 476 м²
Вилла с 3 спальнями - Мони, Лимассол Расположенная на мирной вершине холма в живописном рай…
$3,01 млн
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$885 447
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Расположенный в спокойной и уединенной обстановке, этот потрясающий дом может похвастаться д…
$1,38 млн
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$677 107
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Расположенная в спокойной сельской местности недалеко от очаровательной деревни Мони, Лимасс…
$925 958
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 686 м²
Продается: потрясающая отдельно стоящая вилла, находящаяся на стадии строительства, с просто…
$10,77 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Mones Lemesou, Кипр

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