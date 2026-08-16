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Виллы в Koinoteta Talas, Кипр

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102 объекта найдено
Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Откройте для себя эксклюзивные виллы на склоне холма в Тале, Пафос, предлагающие 3-4 спальни…
$1,36 млн
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 454 м²
Этот район широко считается одним из самых престижных пригородов Пафоса, предлагая один из л…
$2,64 млн
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 271 м²
Эта утонченная вилла с 4 спальнями воплощает премиальную жизнь на спокойных склонах Талы. Ра…
$983,227
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 271 м²
Эта утонченная вилла с 4 спальнями воплощает премиальную жизнь на спокойных склонах Талы. Ра…
$1,37 млн
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Площадь 1 660 м²
Lime Grace — Исключительная роскошная вилла в Камарес, Пафос, Кипр Lime Grace, расположен…
$13,60 млн
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Испытайте современную роскошь в востребованной деревне Тала с этой исключительной виллой с ч…
$1,37 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 339 м²
Вилла с 3 спальнями Разработанные с современным архитектурным видением, эти элегантные виллы…
$983,227
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 365 м²
Вилла с 4 спальнями Разработанные с современным архитектурным видением, эти элегантные виллы…
$1,11 млн
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 050 м²
Purple Bliss — Эксклюзивные роскошные виллы в Пафосе, Кипр Purple Bliss сочетает в себе у…
$6,13 млн
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Продается: Эта современная отдельно стоящая вилла, предлагаемая на этапе строительства, обес…
$751,051
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Расположенная в тихом и престижном районе Тала, эта исключительная роскошная вилла с четырьм…
$1,08 млн
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Вилла в Камарес, Кипр
Вилла
Камарес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 276 м²
Откройте для себя красиво спроектированную отдельно стоящую виллу, расположенную в престижно…
$1,27 млн
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Продается: современная отдельно стоящая вилла, находящаяся на стадии строительства в престиж…
$721,184
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Продается: Эта великолепная современная вилла с отдельным входом полностью готова к заселени…
$1,14 млн
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Добро пожаловать в ваше частное средиземноморское святилище. Расположенная в очень востребов…
$1,14 млн
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Откройте для себя эксклюзивные виллы на склоне холма в Тале, Пафос, предлагающие 3-4 спальни…
$1,36 млн
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 403 м²
Purple Bliss — Эксклюзивные роскошные виллы в Пафосе, Кипр Purple Bliss сочетает в себе у…
$2,92 млн
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Роскошная вилла с 3 спальнями и 2 спальнями Granny Flat - Melissovounos Villas, Пафос Предст…
$1,43 млн
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Количество этажей 3
Откройте для себя эксклюзивный бутик-проект всего из пяти роскошных вилл, расположенных на с…
$614,484
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Вилла в Камарес, Кипр
Вилла
Камарес, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 247 м²
Количество этажей 3
Это впечатляющая отдельностоящая вилла теперь выставлена на продажу в очень популярном район…
$1,48 млн
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Вилла с четырьмя спальнями, расположенная в безмятежных холмах Талы. Эти виллы призваны про…
$1,32 млн
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Вилла 5 комнат в Тала, Кипр
Вилла 5 комнат
Тала, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Вилла с панорамными видами — Kamares Village, Tala, Пафос 🏡 Цена: 400 000 € 📍 Локация: T…
$464,672
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
Опыт современного Средиземноморье, живущее в одной из самых престижных общин Пафоса. Эта экс…
$985,400
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Продается: красивый отдельностоящий вилла, расположенная в престижном районе Тала. Этот прос…
$649,256
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Описание имущества: Испытайте роскошь в этой потрясающей вилле с 4 спальнями, расположенной…
$1,34 млн
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Вилла с четырьмя спальнями, расположенная в безмятежных холмах Талы. Эти виллы призваны про…
$1,32 млн
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Роскошная вилла с 4 спальнями с видом на сад и море в Тале, Пафос Потрясающая современная в…
$1,11 млн
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Роскошная 4-спальная вилла в Камаресе, Тала с захватывающим видом на море и долину Эта крас…
$1,32 млн
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 221 м²
Откройте для себя эту роскошную виллу с 4 спальнями в эксклюзивном месте на склоне Пафоса, в…
$1,14 млн
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Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Продается: Этот строящийся отдельно стоящий вилла предлагает современный стиль жизни с прост…
$1,10 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Talas, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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