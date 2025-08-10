Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Ypsonas Municipality
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Ypsonas Municipality, Кипр

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Ypsonas Municipality, Кипр
Вилла
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
3-спальная отдельно стоящая вилла - современный семейный дом в Ипсонасе Расположенная недале…
$494,151
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти