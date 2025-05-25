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Виллы в Anglisides, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла в Англисидес, Кипр
Вилла
Англисидес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Эксклюзивный жилой проект из 3-х домов - просторное расположение с видом на парк Этот бутик …
$307,928
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Вилла в Англисидес, Кипр
Вилла
Англисидес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Рядом с зеленой зоной, обеспечивая приватность и спокойствие Расположен в хорошо развитом р…
$279,935
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
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Параметры недвижимости в Anglisides, Кипр

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