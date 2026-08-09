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Виллы в Zygi, Кипр

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8 объектов найдено
Вилла в Зиги, Кипр
Вилла
Зиги, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Эксклюзивная вилла, расположенная на южном побережье Кипра, недалеко от Ларнаки, предлагает …
$987,248
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Вилла в Зиги, Кипр
Вилла
Зиги, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 486 м²
Вилла с четырьмя спальнями с премиальными отделками и прибрежной элегантностью Эта роскошна…
$1,61 млн
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Вилла в Зиги, Кипр
Вилла
Зиги, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Эксклюзивная вилла, расположенная на южном побережье Кипра, недалеко от Ларнаки, предлагает …
$531,953
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Вилла в Зиги, Кипр
Вилла
Зиги, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Эксклюзивная вилла, расположенная на южном побережье Кипра, недалеко от Ларнаки, предлагает …
$531,953
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Вилла в Зиги, Кипр
Вилла
Зиги, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Эксклюзивная вилла, расположенная на южном побережье Кипра, недалеко от Ларнаки, предлагает …
$531,953
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Вилла в Зиги, Кипр
Вилла
Зиги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Эксклюзивная вилла, расположенная на южном побережье Кипра, недалеко от Ларнаки, предлагает …
$673,652
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Вилла в Зиги, Кипр
Вилла
Зиги, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Эксклюзивная вилла, расположенная на южном побережье Кипра, недалеко от Ларнаки, предлагает …
$754,955
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Вилла в Зиги, Кипр
Вилла
Зиги, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Эксклюзивная вилла, расположенная на южном побережье Кипра, недалеко от Ларнаки, предлагает …
$987,248
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Параметры недвижимости в Zygi, Кипр

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