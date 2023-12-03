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Виллы в Zygi, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла 1 комната с furnishings в Зиги, Кипр
Вилла 1 комната с furnishings
Зиги, Кипр
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла с панорамным видом на море, расположенна в деревне Зиги, всего в 20 метрах о…
€2,95 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Зиги, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Зиги, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,20 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Zygi, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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