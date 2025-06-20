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Виллы в Trimiklini, Кипр

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1 объект найдено
Вилла в Тримиклини, Кипр
Вилла
Тримиклини, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 248 м²
Количество этажей 3
Эта современная отдельная вилла в Тримиклини предлагает идеальное сочетание комфорта и стиля…
$1,47 млн
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Параметры недвижимости в Trimiklini, Кипр

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