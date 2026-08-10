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Виллы в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

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77 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 7 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 720 м²
Количество этажей 3
$5,60 млн
НДС
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 775 м²
Откройте для себя редкую возможность приобрести исключительную роскошную виллу в Айос Тихона…
$3,86 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 236 м²
Испытайте современную роскошь в одном из самых престижных жилых районов Лимассола. Эта исклю…
$2,15 млн
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TekceTekce
Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 330 м²
Роскошная ультрасовременная вилла с 4 спальнями, расположенная в районе Агиос Тихонас в Лима…
$3,72 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 387 м²
Исключительная вилла на вершине холма в престижном районе Агиос Тихонас в Лимассоле, предлаг…
$3,40 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 737 м²
Роскошная четырехкомнатная и одна вилла в престижном Агиос Тихонас Хиллс доступна для продаж…
$5,59 млн
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Вилла в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Вилла
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 324 м²
Количество этажей 3
Продается: Эта впечатляющая отдельно стоящая вилла в настоящее время находится на стадии стр…
$3,26 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 548 м²
Эта элегантная пятикомнатная вилла в престижном районе Агиос Тихон предлагает идеальное соче…
$5,38 млн
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Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Эта современная вилла с 4 спальнями в престижном районе Агиос Тихонас, рядом со всеми необхо…
$2,16 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Продается современная отдельно стоящая вилла, которая находится в стадии строительства, в пр…
$1,14 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 312 м²
Эта просторная вилла находится в жилом комплексе закрытого типа, состоящем из 8 особняков, 9…
$3,04 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Продается потрясающая отдельно стоящая вилла, расположенная в желательном районе Агиос Тихон…
$1,72 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 152 м²
Количество этажей 4
НОВЫЙ ПРОЕКТ, НОВОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ! Этот новый проект расположен в одном из самых популярны…
$862,634
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 209 м²
Откройте для себя современную роскошь, живущую в престижном районе Агиос Тихонас. Эта исключ…
$1,98 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 571 м²
Элитный проект двух роскошных домов в частном и спокойном районе Агиос Тихонас, который соче…
$3,59 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Непревзойденный дизайн в великолепном городском месте Этот современный проект отличается ун…
$785,973
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Собственность Описание Откройте для себя эту элегантную и исключительно просторную 4-комнат…
$3,42 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Расположенная в одном из самых престижных мест на склоне холма Агиос Тихонас, эта исключител…
$3,75 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Расположенная на значительном участке площадью 4920 кв.м. в престижном районе Агиос Тихонас,…
$3,67 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 775 м²
Откройте для себя редкую возможность приобрести исключительную роскошную виллу в Айос Тихона…
$3,86 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 022 м²
Расположенная в престижных холмах Агиос Тихонас, есть необычная вилла вне плана, которая пер…
$5,70 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 152 м²
Количество этажей 4
На продажу предлагается современная отдельно стоящая вилла, которая в настоящее время находи…
$903,434
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
Опыт жизни на побережье в одном из самых престижных жилых районов Лимассола. Расположенная н…
$1,98 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Продается: Современная отдельно стоящая вилла с просторной внутренней площадью 221 м². В нас…
$1,40 млн
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Вилла в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Вилла
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Продается: потрясающая отдельно стоящая вилла, расположенная в прекрасном районе Айос Тихона…
$3,85 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 675 м²
Продается роскошная отдельно стоящая вилла на стадии строительства, расположенная в престижн…
$4,65 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 837 м²
Расположенные в престижном жилом районе Айос Тихонас, недалеко от шоссе и у входа в Лимассол…
$4,51 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Расположенная в престижном районе Агиос Тихонас, эта современная вилла предлагает исключител…
$1,77 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Эта современная вилла с 4 спальнями в престижном районе Агиос Тихонас, рядом со всеми необхо…
$2,16 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Роскошная вилла в престижном районе Агиос Тихонас. - 5 спален, 4 ванные комнаты, 2 кухни, 2…
$3,57 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
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