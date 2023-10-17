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64 объекта найдено
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Вилла 4 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
4
3
232 м²
Наслаждайтесь привлекательной атмосферой этого восхитительного частного закрытого жилого ком…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
3
2
201 м²
Наслаждайтесь привлекательной атмосферой этого восхитительного частного закрытого жилого ком…
€800,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
3
2
151 м²
Наслаждайтесь привлекательной атмосферой этого восхитительного частного закрытого жилого ком…
€700,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Ayios Tychonas, Кипр
7
6
Эта потрясающая четырехэтажная вилла, расположенная на вершине холма рядом с древним археоло…
€7,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
5
705 м²
Этот особняк на берегу моря имеет прямой доступ к песчаному пляжу рядом с улицей Св. Рафаэль…
€15,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
3
275 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,85 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с камином, с теплыми полами, с личным бассейном
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
312 м²
Удобства: частный бассейн, идеально подходящий для отдыха и впитывания солнца. Сочетание с к…
€2,61 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
2
158 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€940,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
3
202 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,19 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с ванной
Ayios Tychonas, Кипр
3
1
165 м²
Удобства: частный бассейн, предлагающий идеальное место для отдыха или отдыха. Характеристик…
€1,25 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
3
285 м²
Агиос Тихонас является одним из самых востребованных мест в Лимассоле. Этот тихий пригород я…
€1,55 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
6
Этот великолепный дом расположен в известном и эксклюзивном жилом районе Агиос Тихонас, Лима…
€4,35 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
4
5
Эта супер элегантная вилла расположена в одном из самых красивых и престижных районов Лимасс…
€2,99 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
4
Эта совершенно новая потрясающая вилла, расположенная в престижном пригороде Лимассола Айос …
€2,30 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
2
3
131 м²
Этот красивый таунхаус с 2 спальнями и 3 ванными комнатами расположен в Агиос Тихонас, прест…
€495,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
239 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 239 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. К…
€570,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
3
150 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
€660,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
2
354 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 354 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,68 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
3
272 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 272 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из гостиной,…
€790,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
6
3
400 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€2,99 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Святого Тихона, Кипр
7
5
800 м²
5
Продается 5-этажная вилла площадью 800 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Подвальный …
€3,95 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
3
310 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 310 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
6
4
535 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 535 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€4,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
315 м²
Строящаяся роскошная вилла с четырьмя спальнями, подвал, продается в Калогирои - Провинция Л…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
276 м²
Строящаяся роскошная вилла с четырьмя спальнями, подвал, продается в Калогирои - провинция Л…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 6 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Сообщество Святого Тихона, Кипр
6
700 м²
Роскошная двухэтажная вилла на продажу и отдельный большой дом с одной спальней с большим ба…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
245 м²
2
Прекрасная вилла 4 спальни с собственным бассейном и садом расположена в охраняемом комплекс…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Ayios Tychonas, Кипр
7
5
785 м²
3
Роскошная вилла с видом на море, расположенная в престижном районе Агиос Тихонас, в 1.5 км о…
€2,99 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Ayios Tychonas, Кипр
6
3
3
Добро пожаловать на фантастическую виллу с панорамным видом на море, который Вы не забудете …
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с furnishings
Ayios Tychonas, Кипр
1
526 м²
1
Комплекс вилл находиться в нескольких минутах ходьбы от моря.Описание: Проект состоит из рос…
€2,38 млн
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