Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Сообщество Святого Тихона
  5. Виллы

Виллы в Сообщество Святого Тихона, Кипр

Вилла В архив
Очистить
64 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 4 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Наслаждайтесь привлекательной атмосферой этого восхитительного частного закрытого жилого ком…
€1,20 млн
Вилла 3 спальни в Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 3 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Наслаждайтесь привлекательной атмосферой этого восхитительного частного закрытого жилого ком…
€800,000
Вилла 3 спальни в Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 3 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Наслаждайтесь привлекательной атмосферой этого восхитительного частного закрытого жилого ком…
€700,000
Вилла 7 спален в Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 7 спален
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Эта потрясающая четырехэтажная вилла, расположенная на вершине холма рядом с древним археоло…
€7,50 млн
Вилла 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 705 м²
Этот особняк на берегу моря имеет прямой доступ к песчаному пляжу рядом с улицей Св. Рафаэль…
€15,00 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,85 млн
Вилла 4 спальни с камином, с теплыми полами, с личным бассейном в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с камином, с теплыми полами, с личным бассейном
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Количество спален 4
Площадь 312 м²
Удобства: частный бассейн, идеально подходящий для отдыха и впитывания солнца. Сочетание с к…
€2,61 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€940,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,19 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с ванной в Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с ванной
Ayios Tychonas, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Удобства: частный бассейн, предлагающий идеальное место для отдыха или отдыха. Характеристик…
€1,25 млн
Вилла 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Агиос Тихонас является одним из самых востребованных мест в Лимассоле. Этот тихий пригород я…
€1,55 млн
Вилла 5 спален в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 5 спален
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Этот великолепный дом расположен в известном и эксклюзивном жилом районе Агиос Тихонас, Лима…
€4,35 млн
Вилла 4 спальни в Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 4 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Эта супер элегантная вилла расположена в одном из самых красивых и престижных районов Лимасс…
€2,99 млн
Вилла 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Эта совершенно новая потрясающая вилла, расположенная в престижном пригороде Лимассола Айос …
€2,30 млн
Вилла 2 спальни в Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 2 спальни
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Этот красивый таунхаус с 2 спальнями и 3 ванными комнатами расположен в Агиос Тихонас, прест…
€495,000
Вилла 4 комнаты с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 комнаты с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Площадь 239 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 239 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. К…
€570,000
Вилла 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
€660,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 354 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 354 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,68 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 272 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из гостиной,…
€790,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€2,99 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Количество этажей 5
Продается 5-этажная вилла площадью 800 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Подвальный …
€3,95 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 310 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€650,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 535 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 535 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€4,00 млн
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Площадь 315 м²
Строящаяся роскошная вилла с четырьмя спальнями, подвал, продается в Калогирои - Провинция Л…
€1,30 млн
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Площадь 276 м²
Строящаяся роскошная вилла с четырьмя спальнями, подвал, продается в Калогирои - провинция Л…
€1,30 млн
Вилла 6 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 6 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Площадь 700 м²
Роскошная двухэтажная вилла на продажу и отдельный большой дом с одной спальней с большим ба…
€1,30 млн
Вилла 4 спальни в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
Прекрасная вилла 4 спальни с собственным бассейном и садом расположена в охраняемом комплекс…
€1,50 млн
Вилла 5 спален в Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 5 спален
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 785 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла с видом на море, расположенная в престижном районе Агиос Тихонас, в 1.5 км о…
€2,99 млн
Вилла 5 спален в Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 5 спален
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Добро пожаловать на фантастическую виллу с панорамным видом на море, который Вы не забудете …
€1,30 млн
Вилла 1 комната с furnishings в Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 1 комната с furnishings
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 1
Площадь 526 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл находиться в нескольких минутах ходьбы от моря.Описание: Проект состоит из рос…
€2,38 млн

Параметры недвижимости в Сообщество Святого Тихона, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти