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Виллы в Лимассоле, Кипр

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30 объектов найдено
Вилла 9 комнат с furnishings в Лимасол, Кипр
Вилла 9 комнат с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 9
Площадь 410 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 410 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. К…
€1,30 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с гаражом, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с гаражом, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 609 м²
Количество этажей 2
Вилла V01 расположена в жилом комплексе с 2 и 3 спальнями, спроектированном в средиземноморс…
€462,000
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings в Лимасол, Кипр
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 294 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 294 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
€788,200
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Лимасол, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 159 м²
Полунезависимый роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Полемидии - провинция Лимассол,…
€460,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Лимасол, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Хлорака - Пафос, с 200 кв.м. крытое внутреннее про…
€460,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Лимасол, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 183 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тремитоуза - Пафос, с 183 кв.м. крытый интерьер по…
€370,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Лимасол, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 183 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Лемпа - Пафос, с 183 кв.м. крытый интерьер построе…
€420,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Лимасол, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
€650,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Лимасол, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
€650,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Лимасол, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 310 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 310 кв.м. крытый интерьер построен…
€650,000
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Пареклисия, Кипр
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Пареклисия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 215 м²
Роскошный независимый дом с четырьмя спальнями на продажу в районе ВСП - провинция Никосия, …
€705,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Пареклисия, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Пареклисия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 195 м²
Роскошный независимый дом с тремя спальнями на продажу в районе ВСП - провинция Никосия, с 1…
€675,000
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 211 м²
Роскошный независимый дом с четырьмя спальнями на продажу в районе APS - провинция Никосия, …
€710,000
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 258 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Агиос Тичонас - провинция Лимассол, площадью 2…
€1,59 млн
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 401 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Джермасогии - провинция Лимассол, площадью 431…
€1,68 млн
Вилла 6 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Вилла 6 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Площадь 289 м²
Строящаяся роскошная вилла с шестью спальнями, с подвалом, для продажи в Агиа Фила - провинц…
€680,000
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 430 м²
Строящаяся роскошная вилла с пятью спальнями, подвал, продается в Агиос Афанасиос - провинци…
€1,50 млн
Вилла 3 комнаты с бассейном, с крытой парковкой, с верандой в Лимасол, Кипр
Вилла 3 комнаты с бассейном, с крытой парковкой, с верандой
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Роскошный двухэтажный дом с тремя спальнями на продажу в Агиа Текла - провинция Фамагуста. Д…
€475,000
Вилла 3 комнаты с садом, с крытой парковкой, с верандой в Лимасол, Кипр
Вилла 3 комнаты с садом, с крытой парковкой, с верандой
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 193 м²
Under construction three bedroom luxury villa for sale in Kapparis area - Famagusta province…
€620,000
Вилла 3 комнаты с садом, с крытой парковкой, с верандой в Мутайяка , Кипр
Вилла 3 комнаты с садом, с крытой парковкой, с верандой
Мутайяка , Кипр
Комнаты 3
Площадь 182 м²
Роскошный дом с тремя спальнями на продажу в Капари - провинция Фамагуста. Дом состоит из 15…
€655,000
Вилла 3 комнаты с садом, с крытой парковкой, с верандой в Мутайяка , Кипр
Вилла 3 комнаты с садом, с крытой парковкой, с верандой
Мутайяка , Кипр
Комнаты 3
Площадь 182 м²
Роскошный дом с тремя спальнями на продажу в Капари - провинция Фамагуста. Дом состоит из 15…
€705,000
Вилла 4 спальни в Лимасол, Кипр
Вилла 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Дом входит в Комплекс из пяти домов и расположен в 200 м от моря между 5 звездочными отелями…
€1,30 млн
Вилла 5 спален в Лимасол, Кипр
Вилла 5 спален
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Изысканная вилла с 5 спальнями на продажу в Суни Расположена в красивой зеленой зоне в райо…
€650,000
Вилла 1 комната с furnishings в Лимасол, Кипр
Вилла 1 комната с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается четырех этажная Вилла в престижном жилом районегорода Лимассол. Дом состоит из чет…
€650,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Лимасол, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€630,000
Вилла 4 спальни с furnishings в Лимасол, Кипр
Вилла 4 спальни с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€625,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лимасол, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€600,000
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 322 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 322 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€610,000
Вилла 6 спален с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Вилла 6 спален с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 295 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€575,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Лимасол, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 512 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 512 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,35 млн

Параметры недвижимости в Лимассоле, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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