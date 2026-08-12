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Виллы в Limassol Municipality, Кипр

;
Tserkezoi Municipality
3
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118 объектов найдено
Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
7+1 БЕДРУМ ДЕТАШИРОВАННАЯ ВИЛЛА | 550 м2 | НЕЗАВИСИМЫЙ 1-БЕДРУМНЫЙ АПАРТАМЕНТ | ЛАРГОВЫЙ ПЛО…
$1,37 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Количество этажей 5
Трехкомнатная вилла - премьер-министр, живущий в Агиа Файле Просторная вилла с тремя спальня…
$1,38 млн
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Вилла в район Лимасол, Кипр
Вилла
район Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
На продажу выставлена современная отдельно стоящая вилла, предлагающая комфортный образ жизн…
$990,250
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TekceTekce
Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
На продажу предлагается часть дома (таунхаус или вилла), находящаяся в стадии строительства,…
$810,176
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 249 м²
Трехкомнатная вилла — Modern Serenity by the Fairways Виллы с тремя спальнями в Limassol Gre…
$2,05 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Шестикомнатное святилище изысканной элегантности. С широким панорамным видом и в окружении з…
$1,26 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Эта элегантная вилла с 3 спальнями обеспечивает гармоничное сочетание пространства, комфорта…
$1,34 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Четырехкомнатная вилла - окончательное выражение роскоши и пространства Виллы с четырьмя спа…
$2,28 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 535 м²
Эта вилла была построена в 2018 году и является эпидемией роскошной жизни. Расположенный в А…
$2,90 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная в завидном месте, эта потрясающая вилла предлагает беспрецедентный жизненный о…
$1,51 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Двухкомнатная вилла - современная минималистская жизнь Эта двухкомнатная вилла в Агиос Тихон…
$2,32 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Эта элегантная вилла с 3 спальнями обеспечивает гармоничное сочетание пространства, комфорта…
$1,28 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Эта элегантная вилла с 3 спальнями обеспечивает гармоничное сочетание пространства, комфорта…
$1,12 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Эта элегантная вилла с 3 спальнями обеспечивает гармоничное сочетание пространства, комфорта…
$1,25 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Роскошная 4-спальная вилла Mykonos-Style в Агиос Тихонас Красивая отдельно стоящая вилла, р…
$1,09 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
5-комнатная современная вилла - Агиос Тихонас, Лимассол Расположение Расположенная в престиж…
$2,90 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 111 м²
Описание объекта: Вилла № 15 в районе холмов Монагрулли — это трехкомнатная вилла в средизем…
$572,088
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 6
Площадь 829 м²
Роскошная вилла с 6 спальнями (классическая резиденция) в престижном туристическом районе Па…
$4,44 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 249 м²
Вилла с пятью спальнями - Пиннакл из роскошной жизни на Гольфсайде Виллы с пятью спальнями в…
$2,25 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Эта очаровательная современная вилла идеально расположена в престижном и востребованном райо…
$1,11 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Эта элегантная вилла с 3 спальнями обеспечивает гармоничное сочетание пространства, комфорта…
$1,19 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Расположенная в одном из самых престижных и востребованных районов Лимассола - туристической…
$1,93 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 616 м²
Расположенная в престижном районе Капсалос, эта изысканная вилла предлагает изысканный дизай…
$1,45 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Расположенная в тихом и востребованном жилом районе Экали, эта выдающаяся вилла предлагает и…
$1,26 млн
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Вилла в Tserkezoi Municipality, Кипр
Вилла
Tserkezoi Municipality, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 248 м²
Количество этажей 2
На продажу предлагается впечатляющая отдельно стоящая вилла на этапе строительства с простор…
$2,72 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 465 м²
Эта потрясающая вилла с 4 спальнями с дополнительной комнатой горничной расположена в тихом …
$3,44 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Современная вилла с 4 спальнями с бассейном и видом на море в Агиос Тихонас, одном из самых …
$1,13 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 281 м²
Вилла с шестью спальнями - Пиннакл роскошной жизни на гольф-сайде Виллы с шестью спальнями в…
$2,43 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Расположенная в безмятежных холмах Агиа Файлы (около Heritage), эта роскошная вилла предлага…
$3,02 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 432 м²
Вилла для продажи на вершине горы в agia fyla в районе Калитея. Первый этаж с 3 спальнями 2 …
$888,633
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Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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