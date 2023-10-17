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Виллы в Dromolaxia-Meneou Municipality, Кипр

Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 1 комната с furnishings, с патио в Dromolaxia, Кипр
Вилла 1 комната с furnishings, с патио
Dromolaxia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 188 м²
Количество этажей 1
Уникальный и исключительный проект Latitudes расположен среди спокойной обстановке, которая …
€415,000

Параметры недвижимости в Dromolaxia-Meneou Municipality, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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