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Виллы в Agia Marinouda, Кипр

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18 объектов найдено
Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Продается: Современная отдельностоящая вилла, находящаяся в стадии строительства в спокойном…
$696,942
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Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Испытайте современную жизнь в этой эксклюзивной коллекции из 4 отдельных вилл с 3 спальнями,…
$559,909
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Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Испытайте современную жизнь в этой эксклюзивной коллекции из 4 отдельных вилл с 3 спальнями,…
$559,909
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TekceTekce
Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается: Современная отдельно стоящая вилла, в настоящее время находящаяся на стадии строи…
$577,032
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Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Расположен на возвышенной местности в Гераскипоу - Агиа Маринуда, Пафос, рядом с ELEA GOLF! …
$814,839
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Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продаётся прекрасная отдельно стоящая вилла, находящаяся в стадии строительства, в престижно…
$564,302
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Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Трехкомнатная вилла – современный комфорт для жизни Эта эксклюзивная трехкомнатная вилла воп…
$553,739
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Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается на стадии строительства современная отдельно стоящая вилла с внутренней площадью 1…
$810,176
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Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Трехкомнатная вилла – современный комфорт для жизни Эта эксклюзивная трехкомнатная вилла воп…
$569,723
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Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Откройте для себя роскошный склон холма, живущий с захватывающим панорамным видом на Средизе…
$782,085
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Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Откройте для себя роскошный склон холма, живущий с захватывающим панорамным видом на Средизе…
$782,085
Оставить заявку
Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Испытайте современную жизнь в этой эксклюзивной коллекции из 4 отдельных вилл с 3 спальнями,…
$576,071
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Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Испытайте современную жизнь в этой эксклюзивной коллекции из 4 отдельных вилл с 3 спальнями,…
$559,909
Оставить заявку
Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Испытайте современную жизнь в этой эксклюзивной коллекции из 4 отдельных вилл с 3 спальнями,…
$559,909
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Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
4-спальная современная вилла - Агия Маринуда, Пафос Расположенная в тихом и востребованном …
$1,66 млн
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English, Русский
Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Испытайте современную жизнь в этой эксклюзивной коллекции из 4 отдельных вилл с 3 спальнями,…
$576,071
Оставить заявку
Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Расположен на возвышенной местности в Гераскипоу - Агиа Маринуда, Пафос, рядом с ELEA GOLF! …
$726,194
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Вилла в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
На продажу выставлена современная вилла по проекту в одном из самых востребованных районов —…
$575,146
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Параметры недвижимости в Agia Marinouda, Кипр

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