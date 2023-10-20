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Виллы в Agia Marinouda, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла 5 спален
Агия Мариноуда, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
Роскошные виллы расположены в превосходном месте на вершине холма с панорамным видом на море…
€1,65 млн

Параметры недвижимости в Agia Marinouda, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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