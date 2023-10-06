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Виллы в Пафос, Кипр

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147 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€545,000
Вилла 3 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€525,000
Вилла 3 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€535,000
Вилла 3 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Это эксклюзивное закрытое здание с современными виллами и таунхаусами расположено в Конии, п…
€770,000
Вилла 3 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Это эксклюзивное закрытое здание с современными виллами и таунхаусами расположено в Конии, п…
€664,000
Вилла 2 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Это эксклюзивное закрытое здание с современными виллами и таунхаусами расположено в Конии, п…
€380,000
Вилла 3 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Добро пожаловать в изысканный таунхаус, который помечает все коробки, независимо от того, ищ…
€295,000
Вилла 3 спальни с крытой парковкой, в жилом комплексе, с property features coming soon в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни с крытой парковкой, в жилом комплексе, с property features coming soon
Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Характеристики недвижимости: Вилла с тремя спальнями, занимающая площадь 151 кв. М, которая …
€663,000
Вилла 3 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Добро пожаловать в эту недавно построенную современную виллу, расположенную в самом сердце У…
€465,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом в Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом
Пафос, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 239 м²
Количество этажей 3
Шикарная вилла с 4 спальнями. (V11) Оформленна в современном дизайне, расположена в сердце п…
€895,000
Вилла 4 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 386 м²
Проект является воплощением роскошной жизни во всей красе. Благодаря тщательному дизайну и э…
€4,40 млн
Вилла 4 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 416 м²
Проект является воплощением роскошной жизни во всей красе. Благодаря тщательному дизайну и э…
€2,50 млн
Вилла 3 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Проект является воплощением роскошной жизни во всей красе. Благодаря тщательному дизайну и э…
€950,000
Вилла 5 спален в Пафос, Кипр
Вилла 5 спален
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 467 м²
Расположенный среди уникальной, красивой прибрежной зоны Пафоса и с видом на вечный синий цв…
€3,40 млн
Вилла 3 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Эта современная, но уютная и теплая новая вилла является частью небольшого бутик-разработки …
€890,000
Вилла 2 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Эта современная, но уютная и теплая новая вилла является частью небольшого бутик-разработки …
€680,000
Вилла 2 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Вы хотите новый дом на Кипре, но не слишком беспокоитесь о том, чтобы жить на первой линии и…
€220,000
Вилла 4 спальни в Anavargos, Кипр
Вилла 4 спальни
Anavargos, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Этот двухквартирный таунхаус чрезвычайно просторен и хорошо оборудован. Он спроектирован и п…
€425,000
Вилла 2 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Превосходный трехкомнатный полностью меблированный таунхаус на продажу в знаменитом парке Эл…
€320,000
Вилла 3 комнаты с видом на море, с furnishings в Пафос, Кипр
Вилла 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 201 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. Недви…
€435,000
Вилла 3 комнаты с видом на море, с furnishings в Пафос, Кипр
Вилла 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 201 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. Недви…
€435,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 396 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 396 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,10 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 396 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 396 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,19 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пафос, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 413 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 413 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
€1,25 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 394 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 394 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,20 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пафос, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 428 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 428 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
€1,29 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пафос, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 428 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 428 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
€1,29 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пафос, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 428 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 428 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
€1,29 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 395 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 395 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,10 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 262 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 262 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€567,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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