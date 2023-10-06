ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Пафос
Виллы
Виллы в Пафос, Кипр
Вилла
Очистить
147 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
190 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€545,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
187 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€525,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
187 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€535,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
165 м²
Это эксклюзивное закрытое здание с современными виллами и таунхаусами расположено в Конии, п…
€770,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
151 м²
Это эксклюзивное закрытое здание с современными виллами и таунхаусами расположено в Конии, п…
€664,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
109 м²
Это эксклюзивное закрытое здание с современными виллами и таунхаусами расположено в Конии, п…
€380,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
112 м²
Добро пожаловать в изысканный таунхаус, который помечает все коробки, независимо от того, ищ…
€295,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с крытой парковкой, в жилом комплексе, с property features coming soon
Пафос, Кипр
3
2
137 м²
Характеристики недвижимости: Вилла с тремя спальнями, занимающая площадь 151 кв. М, которая …
€663,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
3
167 м²
Добро пожаловать в эту недавно построенную современную виллу, расположенную в самом сердце У…
€465,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом
Пафос, Кипр
7
6
239 м²
3
Шикарная вилла с 4 спальнями. (V11) Оформленна в современном дизайне, расположена в сердце п…
€895,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
4
6
386 м²
Проект является воплощением роскошной жизни во всей красе. Благодаря тщательному дизайну и э…
€4,40 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
4
7
416 м²
Проект является воплощением роскошной жизни во всей красе. Благодаря тщательному дизайну и э…
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
3
164 м²
Проект является воплощением роскошной жизни во всей красе. Благодаря тщательному дизайну и э…
€950,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Пафос, Кипр
5
6
467 м²
Расположенный среди уникальной, красивой прибрежной зоны Пафоса и с видом на вечный синий цв…
€3,40 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
3
154 м²
Эта современная, но уютная и теплая новая вилла является частью небольшого бутик-разработки …
€890,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
112 м²
Эта современная, но уютная и теплая новая вилла является частью небольшого бутик-разработки …
€680,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
126 м²
Вы хотите новый дом на Кипре, но не слишком беспокоитесь о том, чтобы жить на первой линии и…
€220,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Anavargos, Кипр
4
3
380 м²
Этот двухквартирный таунхаус чрезвычайно просторен и хорошо оборудован. Он спроектирован и п…
€425,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Пафос, Кипр
2
3
119 м²
Превосходный трехкомнатный полностью меблированный таунхаус на продажу в знаменитом парке Эл…
€320,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Пафос, Кипр
3
201 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. Недви…
€435,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Пафос, Кипр
3
201 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. Недви…
€435,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
4
396 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 396 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
4
396 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 396 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,19 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
5
413 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 413 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
€1,25 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
4
394 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 394 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
5
428 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 428 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
€1,29 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
5
428 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 428 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
€1,29 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
5
428 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 428 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
€1,29 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
4
395 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 395 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Пафос, Кипр
4
262 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 262 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€567,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
5
Параметры недвижимости в Пафос, Кипр
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL