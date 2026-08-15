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Виллы в муниципалитете Пафос, Кипр

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149 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
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Вилла 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 14 м²
Виллы Kings BeachРасположенные в очень желанном районе Гробницы королей, Kings Beach Villas …
$569,647
НДС
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Stasis Estates
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Продаётся современная отдельно стоящая вилла по проекту, предлагающая комфорт и стиль в само…
$530,403
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 2
Продается: Современная отдельно стоящая вилла, предлагается по проекту в популярном районе T…
$592,492
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 242 м²
Описание объекта: Вилла № 25 комплекса Aquamarine Coastal Villas - это современная вилла с 4…
$1,05 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 206 м²
Описание объекта: Вилла № 19 комплекса Aquamarine Coastal Villas - это современная вилла с 4…
$907,805
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 336 м²
3-комнатная роскошная вилла - Средиземноморье Элегантность Откройте для себя виллу, которая …
$1,86 млн
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TekceTekce
Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Вилла демонстрирует элегантную, современную эстетику с жилыми помещениями открытого плана и …
$651,111
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 186 м²
Описание объекта: Вилла № 50 в жилом комплексе Pelagos Beachfront Residences — это уникальна…
$936,352
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 206 м²
Описание объекта: Вилла № 41 от Aquamarine Coastal Villas - это современная вилла с 4 спальн…
$1,28 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 166 м²
Описание объекта: Вилла № 21 в жилом комплексе Pelagos Beachfront Residences - это уникальна…
$1,07 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 280 м²
Описание объекта: Вилла № 35 от Aquamarine Coastal Villas - это современная вилла с 4 спальн…
$1,12 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
Количество этажей 4
Продается: Эта потрясающая вилла по плану предлагает современный и комфортный образ жизни в …
$1,57 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Современная отдельно стоящая вилла, в настоящее время находится на стадии строительства, пре…
$1,57 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 206 м²
Описание объекта: Вилла № 20 комплекса Aquamarine Coastal Villas — это современная вилла с 4…
$907,805
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 254 м²
Описание объекта: Вилла № 20 комплекса Azalea Villas — это эксклюзивная современная вилла с …
$1,35 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Продается: вилла с 3 спальнями и 4 ванными комнатами в эксклюзивном проекте ORION VILLAS, ра…
$1,00 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 6
Площадь 963 м²
Описание объекта: Вилла Superior, вилла № 1 - это современный особняк мирового класса с 6 сп…
$5,52 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Вилла демонстрирует элегантную, современную эстетику с жилыми помещениями открытого плана и …
$652,265
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 355 м²
3-комнатная роскошная вилла - Средиземноморье Элегантность Откройте для себя виллу, которая …
$1,86 млн
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Вилла 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 164 м²
Вилла в комплексе Royal Bay Resort - Пафос | Кипр Комплекс вилл Royal Bay Resort располож…
$1,24 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 177 м²
Описание объекта: Вилла № 27 в жилом комплексе Pelagos Beachfront Residences - это уникальна…
$1,17 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
Количество этажей 2
Дизайн и эстетика этого нового проекта призваны передать суть частного сообщества мирового к…
$5,35 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 248 м²
Описание объекта: Вилла № 33 комплекса Aquamarine Coastal Villas — это современная вилла с 4…
$1,12 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 1
3 спальная вилла в оживленном центре Пафоса, эта вилла предлагает исключительное сочетание р…
$524,976
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 206 м²
Описание объекта: Вилла № 14 комплекса Aquamarine Coastal Villas - это современная вилла с 4…
$907,805
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 177 м²
Описание объекта: Вилла № 28 в жилом комплексе Pelagos Beachfront Residences - это уникальна…
$1,17 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 306 м²
3-комнатная роскошная вилла - Средиземноморье Элегантность Откройте для себя виллу, которая …
$1,83 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Вилла демонстрирует элегантную, современную эстетику с жилыми помещениями открытого плана и …
$651,111
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 242 м²
Описание объекта: Вилла № 28 комплекса Aquamarine Coastal Villas — это современная вилла с 4…
$1,05 млн
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Закрыть
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
Это будущий проект элитного строительства, расположенный в Гробнице Королей, Пафос. Эти рези…
$622,043
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Параметры недвижимости в муниципалитете Пафос, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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