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Виллы в Строволос, Кипр

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9 объектов найдено
Вилла 11 спален в Строволос, Кипр
Вилла 11 спален
Строволос, Кипр
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 900 м²
Расположенный в идеальном месте в районе Энгоми в Никосии, недалеко от посольства Японии, в …
€12,00 млн
Вилла 4 спальни в Строволос, Кипр
Вилла 4 спальни
Строволос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 692 м²
Количество этажей 1
ЗОЛОТОЙ ДОМ 1 Код проекта: LH42 Роскошная вилла с четырьмя спальнями. ОПИСАНИЕ Роскошная вил…
€250,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 192 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 192 кв.м. крытое внутреннее прос…
€280,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 192 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 192 кв.м. крытое внутреннее прос…
€270,000
Вилла 3 комнаты с садом, с водоснабжением, с крытой парковкой в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты с садом, с водоснабжением, с крытой парковкой
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 192 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 192 кв.м. крытое внутреннее прос…
€270,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 195 м²
Three bedroom luxury villa under construction for sale in Kalogiroi - Limassol province, wit…
€615,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 195 м²
Продается роскошная вилла с тремя спальнями в провинции Калогирой - Лимассол, площадью 206 к…
€615,000
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 168 м²
Продается дом с тремя спальнями в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 143 т…
€245,000
Вилла 7 спален с бассейном, с furnishings в Строволос, Кипр
Вилла 7 спален с бассейном, с furnishings
Строволос, Кипр
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 900 кв.м В Никосии. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€4,55 млн
Realting.com
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