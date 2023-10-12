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Виллы в Лация, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни с парковкой, с Storeroom в Лация, Кипр
Вилла 4 спальни с парковкой, с Storeroom
Лация, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается вилла на стадии вне плана ( Строительство начнется после заключения договора купли…
€773,000
Вилла 4 спальни с furnishings в Лация, Кипр
Вилла 4 спальни с furnishings
Лация, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 347 м²
Количество этажей 3
Продается 2-этажная вилла площадью 347 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из одной спальной…
€1,20 млн
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