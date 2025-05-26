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Виллы в Armou, Кипр

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4 объекта найдено
Вилла в Арму, Кипр
Вилла
Арму, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 303 м²
For Sale New Luxurious Villa at the village of Konia in Pafos. We are thrilled to present yo…
$2,37 млн
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 414 м²
Количество этажей 3
Расположенный в прекрасном месте на холмах Коньи, Арму вы найдете основание совершенно новой…
$4,39 млн
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Вилла в Арму, Кипр
Вилла
Арму, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
ЭКСКЛУЮЗИВНАЯ ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В ПАФОСЕ: Год постройки и пдаш; 2007 Располение – Пафос…
$2,96 млн
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Вилла 4 комнаты в Арму, Кипр
Вилла 4 комнаты
Арму, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 278 м²
Количество этажей 2
Новая вилла с бассейном и панорамным видом, Арму, Кипр Предлагается вилла с панорамным видо…
$2,26 млн
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Параметры недвижимости в Armou, Кипр

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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