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Виллы в Chloraka, Кипр

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13 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Трехэтажная резиденция, расположенная на склоне холма с панорамным видом на море, идеально п…
€440,000
Вилла 4 спальни в Chloraka, Кипр
Вилла 4 спальни
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Добро пожаловать в этот потрясающий проект частных вилл, расположенных в живописном пригород…
€615,000
Вилла 3 спальни в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Добро пожаловать в этот потрясающий проект частных вилл, расположенных в живописном пригород…
€530,000
Вилла 5 спален в Chloraka, Кипр
Вилла 5 спален
Chloraka, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 357 м²
Этот роскошный проект представляет собой бутик-коллекцию стильных современных частных резиде…
€1,43 млн
Вилла 4 спальни в Chloraka, Кипр
Вилла 4 спальни
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Этот единственный в своем роде отель расположен в идиллическом пригороде Хлорака, в нескольк…
€545,000
Вилла 4 комнаты с furnishings в Chloraka, Кипр
Вилла 4 комнаты с furnishings
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 156 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью
€448,000
Вилла 5 комнат с бассейном, с furnishings в Chloraka, Кипр
Вилла 5 комнат с бассейном, с furnishings
Chloraka, Кипр
Комнаты 5
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 171 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. К не…
€770,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 144 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€595,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Chloraka, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 163 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€590,000
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings в Chloraka, Кипр
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Chloraka, Кипр
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Описание объекта:Крытый гаражЧастный бассейнДо пляжа 200 мГостевой туалет Есть кондиционерыР…
€420,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 182 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€650,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 186 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€610,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Chloraka, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€345,000
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