Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Chloraka
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Chloraka, Кипр

;
Вилла Удалить
Очистить
122 объекта найдено
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Ультрасовременный проект — это адрес, от которого захватывает дух с момента входа. Эти объек…
$1,66 млн
Оставить заявку
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Элегантная вилла с 3 спальнями с панорамным видом на море - Хлорака, Пафос Эта вилла с 3 спа…
$641,990
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Продается потрясающая отдельно стоящая вилла, построенная в 2024 году, предлагающая современ…
$920,953
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
Ультрасовременный проект — это локация, в которой захватывает дух с момента входа. Эти объек…
$1,55 млн
Оставить заявку
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Современная вилла с 3 спальнями с видом на море - Хлорака, Пафос Эта совершенно новая вилла…
$902,256
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 423 м²
Luce Lume Villas — Современная роскошь на средиземноморском побережье Кипра Luce Lume Vil…
Цена по запросу
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Продается: Этот очаровательный отдельностоящий вилла предлагает идеальное сочетание уюта и с…
$676,118
Оставить заявку
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 731 м²
Luce Lume Villas — Престижные виллы в Пафосе, Кипр Luce Lume Villas — престижная недвижим…
$3,77 млн
Оставить заявку
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Эта элегантная 3-комнатная приморская вилла в Хлораке, Пафос предлагает идеальное сочетание …
$1,06 млн
Оставить заявку
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
Эта современная отдельно стоящая вилла в Хлораке полностью готова к заселению и идеально соч…
$997,569
Оставить заявку
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Современная отдельно стоящая вилла, в настоящее время находящаяся на стадии строительства, р…
$1,11 млн
Оставить заявку
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Продается: Просторная вилла с семью спальнями, расположенная в тихом районе Хлоракаса. Эта в…
$2,17 млн
Оставить заявку
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 291 м²
Количество этажей 4
Этот сказочный проект расположен на пологом склоне холма в Хлораке, с видом на море, на окра…
$2,95 млн
Оставить заявку
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 290 м²
Dahlia Charm — Уютное убежище в Пафосе, Кипр Dahlia Charm предлагает спокойное уединение,…
$2,31 млн
Оставить заявку
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу этот красивый отдельно стоящий вилла, спроектированная с учетом совр…
$1,40 млн
Оставить заявку
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Элегантная вилла с 3 спальнями с панорамным видом на море - Хлорака, Пафос Эта вилла с 3 спа…
$622,243
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Eternal Sunset Haven — Уютная вилла в Пафосе Eternal Sunset Haven приглашает вас окунутьс…
$779,220
Оставить заявку
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 3
Этот проект является престижной застройкой на окраине Хлораки, в состоятельном районе Пафоса…
$826,009
Оставить заявку
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Исключительное слушание по FOX REALTY - ФОТО Продается красивая отдельно стоящая вилла, рас…
$643,218
Оставить заявку
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Продается потрясающая отдельно стоящая вилла, расположенная в очаровательном районе Хлоракас…
$920,953
Оставить заявку
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 352 м²
Роскошная 4-спальная прибрежная вилла в Пафосе - всего в 300 метрах от пляжа Эта исключител…
$2,94 млн
Оставить заявку
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Вилла с 3 спальнями с частным бассейном в Нижней Хлораке Красивая вилла с 3 спальнями, распо…
$786,582
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Продается потрясающая отдельно стоящая вилла, расположенная в очаровательном районе Хлоракас…
$920,953
Оставить заявку
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Luce Lume Villas — Роскошная средиземноморская жизнь на Кипре Luce Lume Villas открывает …
$1,73 млн
Оставить заявку
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 385 м²
Violet Charm — Эксклюзивные роскошные резиденции в Пафосе, Кипр Violet Charm гармонично с…
$2,35 млн
Оставить заявку
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 284 м²
Расположенная в желанном жилом районе Хлорака, эта эксклюзивная коллекция всего из четырех с…
$1,03 млн
Оставить заявку
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 579 м²
Количество этажей 3
Продается: Эксклюзивная отдельно стоящая вилла по проекту, предлагающая роскошную жизнь с об…
$3,95 млн
Оставить заявку
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 352 м²
Роскошные прибрежные виллы в Хлораке, Пафос - современная средиземноморская жизнь Этот экск…
$3,19 млн
Оставить заявку
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 325 м²
Количество этажей 4
Этот сказочный проект расположен на пологом склоне холма в Хлораке, с видом на море, на окра…
$3,14 млн
Оставить заявку
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 218 м²
Количество этажей 3
Продается прекрасная отдельно стоящая вилла с вторичным жильем в престижном районе Хлорака. …
$1,56 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти