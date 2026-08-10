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Виллы в Героскипу, Кипр

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208 объектов найдено
Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Элегантные виллы с 3 спальнями в Героскипу, Пафос Расположенные в очаровательном и спокойно…
$692,137
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Современные виллы в Героскипу, Пафос 2-3 спальни Откройте для себя современный Средиземномо…
$854,078
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Вилла с 3 спальнями Каждая вилла была продуманно спроектирована с современной архитектурой,…
$898,428
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Современные роскошные виллы - Героскипу, Пафос Эта эксклюзивная коллекция современных вилл …
$542,050
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
? Вилла вашей мечты в Героскипу, Пафос Шагните в мир залитой солнцем роскоши и средиземномо…
$683,035
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Современная вилла в Героскипу, Пафос - 2-3 спальни Испытайте идеальное сочетание комфорта, …
$931,721
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Количество этажей 2
На продажу предлагается вилла на стадии планировки с современным дизайном и продуманной план…
$743,147
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Роскошная 4-комнатная вилла с бассейном бесконечности и видом на море в Героскипу, Пафос Ра…
$1,43 млн
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Количество этажей 2
Эта просторная отдельно стоящая вилла предлагает высококачественную отделку. Идеально распо…
$656,884
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Современные виллы в Героскипу, Пафос - 2-3 спальни Откройте для себя современный Средиземно…
$961,852
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Продается: Эта великолепная, полностью готовая к заселению отдельно стоящая вилла предлагает…
$1,09 млн
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Откройте для себя воплощение современной жизни в сердце спокойствия. Восемь эксклюзивных отд…
$537,227
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Роскошная прибрежная вилла, расположенная недалеко от главной прибрежной зоны в Пафосе, Кипр…
$768,601
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
Это исключительное развитие происходит на спокойном склоне холма в Героскипу, всего в нескол…
$864,243
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Вилла с 2 спальнями - роскошный пляж, живущий в Героскипу, Пафос Общее описание Испытайте ис…
$699,880
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
Расположенная на тихом склоне холма в Героскипу, всего в нескольких минутах от центра города…
$979,476
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современные роскошные виллы с 3 спальнями в Героскипу – современная жизнь, окруженная природ…
$693,829
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
? Премиум виллы с 3 спальнями в Героскипу, Пафос Частный бассейн | Современная архитектура …
$677,266
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Расположенная в очаровательной и яркой деревне Героскипу в районе Пафоса, эта бутиковая колл…
$740,147
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современные роскошные виллы с 3 спальнями в Героскипу – современная жизнь, окруженная природ…
$698,744
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 222 м²
Тип недвижимости: отдельно стоящие роскошные виллы Количество домов: 15 вилл (+ 5 дополнител…
$1,06 млн
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Количество этажей 3
Продаётся современная отдельно стоящая вилла на этапе строительства, предлагающая идеальное …
$1,71 млн
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Вилла 6 комнат в Героскипу, Кипр
Вилла 6 комнат
Героскипу, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 239 м²
Количество этажей 2
Aquamarine Coastal Villas — Эксклюзивная вилла V11 на первой линии в Пафосе Основные хара…
$917,631
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Продается: Этот просторный отдельный вилла предлагает общую внутреннюю площадь 206 м² и пред…
$1,13 млн
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
? Роскошная вилла с 3 спальнями в Героскипу, Пафос Частный бассейн | Современный дизайн | П…
$700,342
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Современные роскошные виллы с 3 спальнями в Героскипу – современная жизнь, окруженная природ…
$675,257
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Вилла с 2 спальнями - роскошный пляж, живущий в Героскипу, Пафос Общее описание Испытайте ис…
$665,628
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
3 Спальня вилла. Каждая вилла была продуманно спроектирована, чтобы предложить просторные ин…
$901,967
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современные роскошные виллы с 3 спальнями в Героскипу – современная жизнь, окруженная природ…
$705,589
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Современные роскошные виллы с 3 спальнями в Героскипу – современная жизнь, окруженная природ…
$685,826
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