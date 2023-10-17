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Виллы в Полис, Кипр

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7 объектов найдено
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Полис, Кипр
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Полис, Кипр
Комнаты 5
Площадь 541 м²
Современные резиденции, расположенные на песчаных пляжах Лачи в Полис Хрисохус. Комплекс сос…
€1,85 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Полис, Кипр
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Полис, Кипр
Комнаты 4
Площадь 147 м²
Красивый прибрежный загородный комплекс, который предлагает идеальную недвижимость для прода…
€494,000
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Полис, Кипр
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Полис, Кипр
Комнаты 5
Площадь 541 м²
 Современные резиденции, расположенные на песчаных пляжах Лачи в Полис Хрисохус. Комплекс с…
€1,85 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Полис, Кипр
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Полис, Кипр
Комнаты 5
Площадь 160 м²
 Вилла находится в живописной деревне Аргака. Комплекс состоит из вилл с 4 спальнями на прод…
€506,000
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Полис, Кипр
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Полис, Кипр
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Гарний заміський комплекс на узбережжі, 3- та 4- спальні вілли на продаж в районі Поліса, по…
€494,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Полис, Кипр
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Полис, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 294 м²
Количество этажей 2
Вилла V2 находится в живописной деревне в комплексе, состоящем из вилл с 3 и 4 спальнями  в …
€506,000
Вилла 1 комната с видом на море, с furnishings в Полис, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с furnishings
Полис, Кипр
Комнаты 1
Площадь 419 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 419 кв.м В Пафосе. Из окон открывается великолепный вид на море. У …
€2,95 млн
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