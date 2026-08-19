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Виллы в Полисе, Кипр

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8 объектов найдено
Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 4
Площадь 142 м²
Описание объекта: Вилла № 2 в деревне Аргака, район 6, продается в Полисе. Построенная по са…
$577,798
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Описание объекта: Вилла № 25 в деревне Агнадес - это прекрасная прибрежная вилла с 3 спальня…
$615,480
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Описание объекта: Вилла № 24 в деревне Агнадес — это прекрасная прибрежная вилла с 3 спальня…
$615,480
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 4
Площадь 160 м²
4 Спальня вилла - утонченное пространство, конфиденциальность и средиземноморский комфорт Эт…
$585,668
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MYSPACE
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 3
Площадь 202 м²
Описание объекта: Вилла № 26 в деревне Агнадес - это прекрасная прибрежная вилла с 3 спальня…
$615,480
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 3
Площадь 184 м²
Описание объекта: Вилла № 31 в деревне Агнадес - это прекрасная прибрежная вилла с 3 спальня…
$653,163
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Nils Ott Real Estates
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Cobalt Heights это востребованная недвижимость в тихом городке Полис, Кипр, известном своей …
$564,931
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 553 м²
Valterra Estates предлагает роскошное жилье с просторным подвалом, включающим складские поме…
$2,15 млн
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