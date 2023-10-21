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Виллы в Tsada, Кипр

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44 объекта найдено
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с childrens playground в Tsada, Кипр
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с childrens playground
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 149 м²
В его основе Минтис об обогащении; вечный дух ландшафта предлагает истинный эскапизм, где вр…
€1,60 млн
Вилла 2 спальни с полем для гольфа, с childrens playground, с clubhouse with restaurant cafe a в Tsada, Кипр
Вилла 2 спальни с полем для гольфа, с childrens playground, с clubhouse with restaurant cafe a
Tsada, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
В его основе Минтис об обогащении; вечный дух ландшафта предлагает истинный эскапизм, где вр…
€950,000
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с childrens playground, с clubhouse with restaurant cafe a в Tsada, Кипр
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с childrens playground, с clubhouse with restaurant cafe a
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Стены из небесного стекла Hesperides, доступные через затененный частный двор, наполняют отк…
€1,26 млн
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa в Tsada, Кипр
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Удивительный стеклянный мост ведет к вашей входной двери в Amalthia, красивой светлой вилле …
€2,10 млн
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с village centre with boutique sto, с sports ground with tennis academy в Tsada, Кипр
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с village centre with boutique sto, с sports ground with tennis academy
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Мезонированные уровни Астерии, столь же геометрические внутри, как и снаружи, создают впечат…
€2,05 млн
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa в Tsada, Кипр
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Площадь 226 м²
Резиденция Каллисто - современная ода свету. Двухсторонние складные двери создают ветровую д…
€2,48 млн
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa в Tsada, Кипр
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 149 м²
Стены из небесного стекла Hesperides, доступные через затененный частный двор, наполняют отк…
€1,55 млн
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa в Tsada, Кипр
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Площадь 212 м²
Удивительный стеклянный мост ведет к вашей входной двери в Amalthia, красивой светлой вилле …
€2,30 млн
Вилла 4 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с childrens playground в Tsada, Кипр
Вилла 4 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с childrens playground
Tsada, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 243 м²
Драматический стеклянный вход приветствует вас в Гармонии, доме, устроенном вокруг его пораз…
€2,72 млн
Вилла 3 спальни в Цада, Кипр
Вилла 3 спальни
Цада, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 312 м²
Эта потрясающая двухуровневая отдельная вилла в Цаде, район Пафос, демонстрирует дотошное ма…
€2,00 млн
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с childrens playground, с clubhouse with restaurant cafe a в Tsada, Кипр
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с childrens playground, с clubhouse with restaurant cafe a
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
Виллы в Минтисе в полной мере используют свое невероятное окружение, благодаря тому, что изв…
€1,42 млн
Вилла 4 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa в Tsada, Кипр
Вилла 4 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
Количество спален 4
Площадь 238 м²
Удивительный стеклянный мост ведет к вашей входной двери в Amalthia, красивой светлой вилле …
€2,37 млн
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с childrens playground в Tsada, Кипр
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с childrens playground
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Callisto - один из самых популярных дизайнов в Minthis - это современная ода света. Двусторо…
€2,13 млн
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с childrens playground, с clubhouse with restaurant cafe a в Tsada, Кипр
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с childrens playground, с clubhouse with restaurant cafe a
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Как и богиня, в честь которой она названа, Артемида прекрасно связана с природой. его гостин…
€2,08 млн
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa в Tsada, Кипр
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Площадь 214 м²
Резиденция Cleone имеет традиционную планировку с гостиной на первом этаже с отдельной кухне…
€2,10 млн
Вилла 4 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa в Tsada, Кипр
Вилла 4 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Резиденция Каллисто - современная ода света. Двусторонние складные двери создают легкий путь…
€2,52 млн
Вилла 4 спальни с полем для гольфа, с childrens playground, с clubhouse with restaurant cafe a в Tsada, Кипр
Вилла 4 спальни с полем для гольфа, с childrens playground, с clubhouse with restaurant cafe a
Tsada, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 247 м²
Эта недвижимость с 4 спальнями отличается большими пространствами открытой планировки и кухн…
€2,42 млн
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa в Tsada, Кипр
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Площадь 209 м²
С большими пространствами открытой планировки и кухней, которая выходит в большой внутренний…
€2,08 млн
Вилла 4 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa в Tsada, Кипр
Вилла 4 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 263 м²
Petra чрезвычайно просторная и светлая, этот дизайн с 4 спальнями максимизирует вид из каждо…
€2,53 млн
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с childrens playground, с clubhouse with restaurant cafe a в Tsada, Кипр
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с childrens playground, с clubhouse with restaurant cafe a
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Petra - чрезвычайно просторная и легкая резиденция, которая максимизирует потрясающий вид со…
€2,12 млн
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с childrens playground, с clubhouse with restaurant cafe a в Tsada, Кипр
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с childrens playground, с clubhouse with restaurant cafe a
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Драматический стеклянный вход приветствует вас в Гармонии, доме, устроенном вокруг его пораз…
€1,96 млн
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa в Tsada, Кипр
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Площадь 251 м²
«Загородный дом» – переосмыслен. Этот дизайн Topos имеет уникальную планировку, благодаря ко…
€2,81 млн
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с childrens playground в Tsada, Кипр
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с childrens playground
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Площадь 207 м²
Эта резиденция называется Strato, часть коллекции дизайнов Topos в Minthis. Дом предлагает и…
€2,32 млн
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с childrens playground, с clubhouse with restaurant cafe a в Tsada, Кипр
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с childrens playground, с clubhouse with restaurant cafe a
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Резиденция Nimbus является частью коллекции дизайнов Topos в Minthis. Открытые террасы, жилы…
€2,37 млн
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa в Tsada, Кипр
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Площадь 201 м²
Расположенная на склоне холма, план этажа террас Cirro вниз по участку с сфокусированным вид…
€2,62 млн
Вилла 3 спальни в Цада, Кипр
Вилла 3 спальни
Цада, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 298 м²
Роскошный курортный курорт, предлагающий новый образ жизни, ориентированный на велнес, прикл…
€2,81 млн
Вилла 4 спальни в Цада, Кипр
Вилла 4 спальни
Цада, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 308 м²
Роскошный курортный курорт, предлагающий новый образ жизни, ориентированный на велнес, прикл…
€2,56 млн
Вилла 3 спальни в Цада, Кипр
Вилла 3 спальни
Цада, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Роскошный курортный курорт, предлагающий новый образ жизни, ориентированный на велнес, прикл…
€2,34 млн
Вилла 3 спальни в Цада, Кипр
Вилла 3 спальни
Цада, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Роскошный курортный курорт, предлагающий новый образ жизни, ориентированный на велнес, прикл…
€2,12 млн
Вилла 3 спальни в Цада, Кипр
Вилла 3 спальни
Цада, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Роскошный курортный курорт, предлагающий новый образ жизни, ориентированный на велнес, прикл…
€2,25 млн

Параметры недвижимости в Tsada, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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