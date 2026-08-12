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Виллы с видом на горы на Кипре

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муниципалитет Пафос
150
муниципалитет Ларнака
21
Пейя
303
Айя-Напа
63
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22 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Premium Premium
Вилла 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 14 м²
Виллы Kings BeachРасположенные в очень желанном районе Гробницы королей, Kings Beach Villas …
$569,647
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
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Вилла 6 комнат в Пейя, Кипр
Вилла 6 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Расположенный на живописных холмах деревни Пейя, проект Peyia Panorama Villas от Stasis Esta…
$909,376
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Эта выдающаяся недвижимость была построена по очень высоким спецификациям и предлагает конфи…
$6,88 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 837 м²
Расположенные в престижном жилом районе Айос Тихонас, недалеко от шоссе и у входа в Лимассол…
$4,51 млн
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Вилла в Мониатис, Кипр
Вилла
Мониатис, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 905 м²
Роскошная вилла с 6 спальнями для продажи в Мониатисе, Лимассол, расположена на 3861 м2 ланд…
$4,62 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 837 м²
Расположенные в престижном жилом районе Айос Тихонас, недалеко от шоссе и у входа в Лимассол…
$4,51 млн
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Вилла в Фити, Кипр
Вилла
Фити, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 280 м²
Примечание: Готовы к переезду. С видом на залив Акамас и Латчи и над равниной гарантирует в…
$1,37 млн
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Вилла в Пареклисия, Кипр
Вилла
Пареклисия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Расположенный в впечатляющем жилом районе площадью 3000 кв.м., окруженном зеленью и горными …
$931,101
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 571 м²
Элитный проект двух роскошных домов в частном и спокойном районе Агиос Тихонас, который соче…
$3,59 млн
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Вилла в Фити, Кипр
Вилла
Фити, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 280 м²
Примечание: Готовы к переезду. С видом на залив Акамас и Латчи и над равниной гарантирует в…
$1,37 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 571 м²
Элитный проект двух роскошных домов в частном и спокойном районе Агиос Тихонас, который соче…
$3,59 млн
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Вилла в Суни-Занакия, Кипр
Вилла
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 780 м²
Откройте для себя одно из лучших частных поместий Кипра в престижной Соуни-Занакии. 7 спален…
$5,59 млн
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Вилла 4 комнаты в Меса Хорио, Кипр
Вилла 4 комнаты
Меса Хорио, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом, Меса Хорио, Кипр Предлагаются виллы …
$463,408
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Вилла 6 комнат в район Лимасол, Кипр
Вилла 6 комнат
район Лимасол, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 594 м²
Количество этажей 3
Концептуальный дизайн виллы как будто опережает время, заставляя уделить отдыху еще больше н…
$3,98 млн
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Вилла 4 комнаты в Тала, Кипр
Вилла 4 комнаты
Тала, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа и центра Пафоса, Тала, Кипр Предлагаются двухэ…
$993,991
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Вилла в Перволия, Кипр
Вилла
Перволия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Our under-construction project is located in Larnaca's most up-and-coming area only 200meter…
$863,190
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Вилла 4 комнаты в Киссонерга, Кипр
Вилла 4 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Кисонерга, Кипр Предлагаются виллы с…
$807,498
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Вилла 4 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 4 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 5
Площадь 289 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с гаванью, Полис, Кипр Предл…
$1,22 млн
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Вилла 4 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с панорамным видом недалеко от пляжа, Пейя, Кипр Предлагаются качественные ви…
$469,494
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Вилла 4 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 4 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами в престижном районе, Полис, Кипр П…
$533,072
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Вилла 4 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 4 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс в 50 метрах от пляжа, Полис, Кипр Предлагаются современные коттеджи с панора…
$502,247
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Вилла 3 комнаты в Куклия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Куклия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Carob Hill приглашает вас в невероятно красивое место с его стильно оформленными резиденциям…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости на Кипре

с гаражом
с садом
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с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
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