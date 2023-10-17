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Виллы в Сообщество Муттаякас, Кипр

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9 объектов найдено
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa в Мутайяка, Кипр
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Мутайяка, Кипр
Количество спален 3
Площадь 181 м²
Виллы расположены в районе Мутагиака, престижном жилом районе Лимасола. Это эксклюзивное мес…
€630,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Муттаякас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€850,000
Вилла 3 спальни с furnishings в Сообщество Муттаякас, Кипр
Вилла 3 спальни с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 223 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€1,000,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Муттаякас, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 1
Площадь 525 м²
Количество этажей 1
Прекрасная вилла, расположенная в тихом жилом районе. В 2х минутах езды до пляжа при лучшем …
€2,50 млн
Вилла 3 спальни с furnishings в Сообщество Муттаякас, Кипр
Вилла 3 спальни с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€540,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Муттаякас, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 532 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 532 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€2,90 млн
Вилла 4 спальни с видом на город, с furnishings в Сообщество Муттаякас, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на город, с furnishings
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€525,000
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на город в Сообщество Муттаякас, Кипр
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на город
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 7
Площадь 766 м²
Количество этажей 1
6-спальная вилла. Преимущество: расположена на холме, имеет красивый вид на море и город, в …
€2,70 млн
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на город в Сообщество Муттаякас, Кипр
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на город
Сообщество Муттаякас, Кипр
Комнаты 7
Площадь 711 м²
Количество этажей 1
6-спальная вилла. Преимущество: расположена на холме, имеет красивый вид на море и город, в …
€2,80 млн

Параметры недвижимости в Сообщество Муттаякас, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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