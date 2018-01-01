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Черногория. Часто задаваемые вопросы

Может ли иностранец приобрести жилье в Черногории?

Приобрести недвижимость в Черногории может любой иностранный гражданин. Для этого он должен предоставить загранпаспорт и задаток на выбранный объект. Как правило, сумма предоплаты составляет 10% от сделки, но, если суммы очень большие, размер задатка оговаривается дополнительно.

Можно ли купить недвижимость в Черногории в рассрочку и есть ли варианты приобретения недвижимости в ипотеку?

Довольно часто владельцы недвижимости предлагают продажу объекта с рассрочкой платежа. Рассрочка без процентов, все условия оплаты прописываются в договоре. В кадастр вносится запись, запрещающая любую возможность перепродажи, дарения или любого другого переоформления этого объекта до тех пор, пока действует договор рассрочки. Это помогает защитить покупателя.

Ипотека в Черногории слабо распространена. Существует лишь несколько вариантов ипотеки на строящиеся объекты элитных комплексов, в которых стоимость квартир стартует от 200.000 евро.

Возможно ли приобретение одного объекта недвижимости в Черногории в совместную собственность? Сколько человек может стать собственниками?

Да, возможно. Количество человек, участвующих в покупке и в последующем совместном владении, не ограничивается. Получить же ВНЖ в Черногории на основании владения недвижимости может только владелец и его близкие родственники.

Как передать объект недвижимости в Черногории по наследству иностранному гражданину?

Наследование по завещанию. Лица, указанные в завещании, получают наследство без ограничений по гражданству.

Наследование по закону. В первую очередь претендовать на имущество может супруг (-а), затем дети и родители и только потом все остальные родственники. При этом гражданство владельца и наследника не имеет значения.
 

Легализация неформальных объектов (построенных без разрешения на строительство). Что такое легализация, для чего она нужна?

Закон о легализации объектов недвижимости вышел в 2016 году.

Легализация в Черногории носит заявительный характер. Владелец или его представитель должен подать определенный перечень документов, включая заявление на регистрацию объекта, не имеющего разрешение на строительство. Затем местная администрация должна начислить к уплате налог (коммуналии). После оплаты коммуналий снимается запись о том, что здание построено без разрешения.

Оплата коммуналий может быть рассрочена на период до 10 лет.
 

Если объект недвижимости не имеет Разрешения на строительство, может ли он продаваться/покупаться, пойти под снос?

Объект недвижимости, не имеющий разрешения на строительство, но вписанный в кадастр, может покупаться и продаваться без ограничений. К объекту, у которого есть разрешение, применимы те же условия.

Под снос в Черногории могут попасть объекты, которые:

  • расположены в местах, в которых планом градостроения предусмотрены другие объекты строительства;
  • не соответствуют зданию, построенному без разрешения;
  • расположены на первой береговой линии (если министерством «морско добро» или детальным урбанистическим планом там было предусмотрено строительство гостиницы или других объектов, а здание, построенное без разрешения, не соответствует плану градостроения).

Если же здание было построено в месте, где нет детального урбанистического плана, внесено в кадастр и подано на легализацию, то оно легально. Все действия по купле-продаже, дарению, наследованию и получению ВНЖ являются правомерными и не имеют никаких ограничений.

Можно ли оформить право собственности на недвижимость в Черногории на имя ребенка?

Да, можно оформить право собственности на ребенка. Если Вы решите продавать свою недвижимость до того, как ребенок достигнет совершеннолетия, от Вас потребуется дополнительное взаимодействие с органами опеки.

На каком языке подписывается договор купли-продажи недвижимости в Черногории? Как исключить возможность непонимания условий договора?

Договор подписывается на черногорском языке. Во время заключения сделки присутствует юрист, владеющий двумя языками, а также судебный переводчик, который зачитывает составленный договор на Вашем языке до подписания. Если Вам требуется перевод договора на русский язык, то его можно заказать за дополнительную плату.

В какой момент происходит переход права собственности к покупателю по законодательству Черногории?

Переход права собственности происходит после 100% оплаты недвижимости покупателем.

Каков потенциальный доход от сдачи объектов в Черногории в аренду?

От сдачи недвижимости в аренду владелец получает в среднем 6-10% от стоимости жилья в год (зависит от типа недвижимости).
 

Возможно ли заключить сделку купли-продажи через доверенное лицо?

Да, возможно.

Например, компания «MontBel» имеет богатый опыт проведения сделок через удаленное оформление по доверенности. С продавцом и покупателем связываются посредством видеозвонка. На сделке обязательно присутствуют юрист и судебный переводчик. 

Заключение договора в удаленном формате ничем не отличается от сделки, проводимой при личной встрече. С помощью видеосвязи клиент контролирует условия и процесс подписания договора.
 

Есть ли в Черногории налог на недвижимость? Во сколько обойдется ее содержание?


В Черногории существует налог на покупку недвижимости. Он составляет 3% от оценочной стоимости покупаемого объекта (но чаще берется в расчет сумма договора). Это разовый налог, который нужно оплатить в течение 14 дней после покупки недвижимости.

В Черногории также есть годовой налог на недвижимость + туристическая такса (платится 1 раз в год). Сумма оплаты зависит от:

  • местоположения объекта;
  • близости к морю и городу; 
  • наличия городских коммуникаций; 
  • квадратуры;
  • площади участка (если это дом или вилла).
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