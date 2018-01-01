Довольно часто владельцы недвижимости предлагают продажу объекта с рассрочкой платежа. Рассрочка без процентов, все условия оплаты прописываются в договоре. В кадастр вносится запись, запрещающая любую возможность перепродажи, дарения или любого другого переоформления этого объекта до тех пор, пока действует договор рассрочки. Это помогает защитить покупателя.

Ипотека в Черногории слабо распространена. Существует лишь несколько вариантов ипотеки на строящиеся объекты элитных комплексов, в которых стоимость квартир стартует от 200.000 евро.