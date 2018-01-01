Черногория. Часто задаваемые вопросы
Приобрести недвижимость в Черногории может любой иностранный гражданин. Для этого он должен предоставить загранпаспорт и задаток на выбранный объект. Как правило, сумма предоплаты составляет 10% от сделки, но, если суммы очень большие, размер задатка оговаривается дополнительно.
Довольно часто владельцы недвижимости предлагают продажу объекта с рассрочкой платежа. Рассрочка без процентов, все условия оплаты прописываются в договоре. В кадастр вносится запись, запрещающая любую возможность перепродажи, дарения или любого другого переоформления этого объекта до тех пор, пока действует договор рассрочки. Это помогает защитить покупателя.
Ипотека в Черногории слабо распространена. Существует лишь несколько вариантов ипотеки на строящиеся объекты элитных комплексов, в которых стоимость квартир стартует от 200.000 евро.
Да, возможно. Количество человек, участвующих в покупке и в последующем совместном владении, не ограничивается. Получить же ВНЖ в Черногории на основании владения недвижимости может только владелец и его близкие родственники.
Наследование по завещанию. Лица, указанные в завещании, получают наследство без ограничений по гражданству.
Наследование по закону. В первую очередь претендовать на имущество может супруг (-а), затем дети и родители и только потом все остальные родственники. При этом гражданство владельца и наследника не имеет значения.
Закон о легализации объектов недвижимости вышел в 2016 году.
Легализация в Черногории носит заявительный характер. Владелец или его представитель должен подать определенный перечень документов, включая заявление на регистрацию объекта, не имеющего разрешение на строительство. Затем местная администрация должна начислить к уплате налог (коммуналии). После оплаты коммуналий снимается запись о том, что здание построено без разрешения.
Оплата коммуналий может быть рассрочена на период до 10 лет.
Объект недвижимости, не имеющий разрешения на строительство, но вписанный в кадастр, может покупаться и продаваться без ограничений. К объекту, у которого есть разрешение, применимы те же условия.
Под снос в Черногории могут попасть объекты, которые:
- расположены в местах, в которых планом градостроения предусмотрены другие объекты строительства;
- не соответствуют зданию, построенному без разрешения;
- расположены на первой береговой линии (если министерством «морско добро» или детальным урбанистическим планом там было предусмотрено строительство гостиницы или других объектов, а здание, построенное без разрешения, не соответствует плану градостроения).
Если же здание было построено в месте, где нет детального урбанистического плана, внесено в кадастр и подано на легализацию, то оно легально. Все действия по купле-продаже, дарению, наследованию и получению ВНЖ являются правомерными и не имеют никаких ограничений.
Да, можно оформить право собственности на ребенка. Если Вы решите продавать свою недвижимость до того, как ребенок достигнет совершеннолетия, от Вас потребуется дополнительное взаимодействие с органами опеки.
Договор подписывается на черногорском языке. Во время заключения сделки присутствует юрист, владеющий двумя языками, а также судебный переводчик, который зачитывает составленный договор на Вашем языке до подписания. Если Вам требуется перевод договора на русский язык, то его можно заказать за дополнительную плату.
Переход права собственности происходит после 100% оплаты недвижимости покупателем.
От сдачи недвижимости в аренду владелец получает в среднем 6-10% от стоимости жилья в год (зависит от типа недвижимости).
Да, возможно.
Например, компания «MontBel» имеет богатый опыт проведения сделок через удаленное оформление по доверенности. С продавцом и покупателем связываются посредством видеозвонка. На сделке обязательно присутствуют юрист и судебный переводчик.
Заключение договора в удаленном формате ничем не отличается от сделки, проводимой при личной встрече. С помощью видеосвязи клиент контролирует условия и процесс подписания договора.
В Черногории существует налог на покупку недвижимости. Он составляет 3% от оценочной стоимости покупаемого объекта (но чаще берется в расчет сумма договора). Это разовый налог, который нужно оплатить в течение 14 дней после покупки недвижимости.
В Черногории также есть годовой налог на недвижимость + туристическая такса (платится 1 раз в год). Сумма оплаты зависит от:
- местоположения объекта;
- близости к морю и городу;
- наличия городских коммуникаций;
- квадратуры;
- площади участка (если это дом или вилла).