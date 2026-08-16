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Жилье в Доброте, Черногория

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253 объекта найдено
Вилла в Доброта, Черногория
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Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 819 м²
Общая площадь застройки: 819 м2Площадь земли: 534 м2Спальни: 6Ванные комнаты: 7+1Гаражи: 2Ка…
Цена по запросу
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Площадь 414 м²
Количество этажей 3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$2,82 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 6 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 414 м²
Количество этажей 3
Предлагаем к продаже виллу в закрытом комплексе Morena Kotor Bay, расположенном в Свети Стас…
$2,83 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 4 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2/6
Эксклюзивное и срочное предложение!Представьте, что вы просыпаетесь с захватывающим видом — …
$484,870
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A+RealEstate Montenegro
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Квартира в Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
Площадь 60 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅   Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие…
$369,255
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Площадь 490 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Элитный каменный особняк с пятью спальнями на первой ли…
$2,91 млн
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Новые квартиры от Застройщика. Покупатель освобождён о…
$149,405
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Вилла 4 комнаты в Доброта, Черногория
Вилла 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Количество этажей 2
Новая меблированная вилла с видом на море на первой линии в закрытом охраняемом комплексе с …
$1,97 млн
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VALUE.ONE
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Продается трехкомнатная квартира в Доброте в комплексе с бассейном недалеко от моря. Кварти…
$443,681
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Квартира в Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
Площадь 53 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅   Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие…
$354,458
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Этаж 2
Двухкомнатная квартира на продажу в Доброте, Котор - 90 м2Просторная двухкомнатная квартира …
$453,054
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Mbroker
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Квартира в , Черногория
Квартира
, Черногория
$215,290
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 спальни в Доброта, Черногория
Дом 4 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Каменный дом на продажу в Доброте, Котор - Первая линия к морю, 170 м2Традиционный каменный …
$2,30 млн
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Mbroker
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Квартира 2 спальни в , Черногория
Квартира 2 спальни
, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3
Продаётся меблированная квартира с видом на море в Доброте. Уютная квартира площадью 60 м2 с…
$305,357
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Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Однокомнатная меблированная квартира с видом на море, Доброта, Котор Площадь: 50м2 Спальни: …
$259,347
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/3
Апартаменты с 1 спальней и просторной террасой в Доброте.Светлая и уютная квартира находится…
$361,417
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VALUE.ONE
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Дом 5 спален в Доброта, Черногория
Дом 5 спален
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продается комплекс из трех зданий в Бока-Которской бухте, Рисанский залив, Моринь, подъезд к…
$1,74 млн
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Квартира 4 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Эксклюзивная двухкомнатная квартира площадью 106 м2 с открытым видом на море, в здании в общ…
$483,045
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Квартира в Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
Площадь 54 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$297,630
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира в Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
$357,472
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 7 спален в Доброта, Черногория
Дом 7 спален
Доброта, Черногория
Количество спален 7
Площадь 220 м²
Прекрасный дом для любителей исключительно первой линии моря, находящийся недалеко от города…
$1,03 млн
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Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 4/5
Предлагаем к продаже квартирц в Доброте — живописном приморском районе у Бока-Которского зал…
$265,221
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Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Новый жилой комплекс с бассейном в 40 м от моря в эксклюзивном приморском курорте Люта, Кото…
$319,187
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Продается квартира в Которе, Доброта, в тихом месте недалеко от моря. Квартира имеет площадь…
$315,577
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Квартира 4 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 4 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
Просторная квартира находится в аутентичном каменном доме, в непосредственной близости от са…
$522,576
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Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
КВАРТИРА С ФАНТАСТИЧЕСКИМ ВИДОМ НА БОКА-КОТОРСКИЙ ЗАЛИВ, 3 СПАЛЬНИ + ГОСТИНАЯ С КУХНЕЙ В ДОБ…
$331,234
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 5 комнат в Доброта, Черногория
Квартира 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Новые, полностью меблированные апартаменты с панорамным видом на море и залив в Доброте, Кот…
$1,09 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Квартира 4 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 4/4
Роскошный новый пентхаус с панорамным видом на Бока-Которский залив — ДобротаУникальная возм…
$551,575
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VALUE.ONE
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2
Продается однокомнатная квартира площадью 42 м2, расположенная на втором этаже жилого дома в…
$115,100
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Квартира в Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1
Квартира - студия площадью 37м2 в поселке Dobrota. Структура студии: кухня, гостиная, полноц…
$109,910
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