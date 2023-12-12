ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Число комнат:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Жилая
Доброта
Жильё в Доброта, Черногория
квартиры
292
дома
60
Очистить
419 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Доброта, Черногория
3
2
75 м²
На продажу предлагаем уникальную стильную квартиру с двумя спальнями площадью 75 кв метров. …
€250,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
1
1
60 м²
Погрузитесь в современный рай с 1 спальней в совершенно новом здании, откуда открывается зах…
€144,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
CRASSULA Estate
Языки общения: English
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
1
1
32 м²
Представляем очаровательную квартиру-студию в совершенно новом здании, расположенную на вто…
€76,800
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
CRASSULA Estate
Языки общения: English
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Доброта, Черногория
3
2
78 м²
Квартира с шикарным видом на Которскую бухту в Доброте Общая площадь квартиры - 78м2. Струк…
€210,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Доброта, Черногория
2
78 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартиры в новом жилом комплексе класса люкс от одн…
€535,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 6 спален с видом на море, с бассейном
Доброта, Черногория
6
6
120 м²
5
Продается 3-комнатная квартира в центре Старого города Котора, расположенная во дворце Визан…
€321,300
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English
Квартира 6 спален с видом на море, с бассейном
Доброта, Черногория
6
6
120 м²
5
Продается 3-комнатная квартира в центре Старого города Котора, расположенная во дворце Визан…
€321,300
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Доброта, Черногория
3
2
Сдается квартира-студия на длительный срок. Квартира расположена в фантастическом месте рядо…
€1,05 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English
Дом 3 спальни
Доброта, Черногория
3
176 м²
Трехэтажный семейный дом площадью 176 м2 в Дуб, Котор. Дом расположен на участке 466 м2 и со…
€399,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Tesseris Monte
Языки общения: English
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью
Доброта, Черногория
2
1
42 м²
2/4
A11-060. Nice apartment for everyday living, Sv.Vraca, KotorFor sale! Inexpensive one-bedro…
€108,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Доброта, Черногория
3
2
90 м²
А11-059. Трехкомнатная квартира, расположенная по адресу Св. Стасие, Котор На продажу — Отли…
€235,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом с парковкой
Доброта, Черногория
88 м²
D11-038. Old stone house with a plot of land ideally for boutique hotel or villa on the firs…
€1,59 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
2
4
ID 1135 Продается квартира с двумя спальнями в Доброте. Локация: Котор Доброта, Коли…
€245,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Donji Orahovac, Черногория
1
1
45 м²
Предлагаем на продажу апартамент площадью 45 кв метров с галереей в Ораховце. Уютная квартир…
€120,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Квартира
Доброта, Черногория
144 м²
Два дома на первой линии в Добротейн включают в себя в общей сложности 4 квартиры с одной сп…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Доброта, Черногория
2
1
44 м²
Продается двухкомнатная квартира с видом на море в Которе, Доброта. Главные преимущества пок…
€130,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Доброта, Черногория
3
2
80 м²
3
Эксклюзивная продажа квартир в новостройке в Петроваце, одном из самых красивых прибрежных г…
€267,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Доброта, Черногория
2
1
52 м²
Предлагаем на продажу новые квартиры с одной спальней площадью от 52 кв метров в Доброте. Кв…
€125,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Доброта, Черногория
3
3
95 м²
3
Сдается в аренду этаж дома, расположенного в Люте недалеко от Котора. На этом просторном эта…
€250,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Доброта, Черногория
2
108 м²
Описание Бока Которская бухта, район Доброта. Новая квартира с двумя спальнями в новом ж…
€180,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 4 спальни
Доброта, Черногория
4
4
274 м²
Каменная вилла на набережной в очаровательном поселке Доброта. Полностью отремонтированная, …
€2,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Доброта, Черногория
3
2
62 м²
Предлагаем на продажу новую квартиру с одной спальней площадью 52 кв метров в Доброте. Кварт…
€178,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Доброта, Черногория
2
1
52 м²
Предлагаем на продажу новую квартиру с одной спальней площадью 52 кв метров в Доброте. Кварт…
€160,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
2
2
73 м²
Квартира с двумя спальнями и видом на море в новом здании в Доброте. Квартира имеет внутренн…
€320,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Доброта, Черногория
4
2
95 м²
Предлагаем на продажу квартиру с тремя спальнями в развитом районе Доброты площадью 95 кв ме…
€245,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Доброта, Черногория
4
2
103 м²
Просторная и солнечная квартира тремя спальнями и прекрасным видом на залив! Расположена в т…
€230,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Квартира 1 спальня
Donji Orahovac, Черногория
1
64 м²
NUM 5662 Apartment for sale in Kotor, Orahovac in a quiet location near the sea. The apar…
€180,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном
Доброта, Черногория
1
1
53 м²
2
Сдается в аренду двухкомнатная квартира площадью 88м2 в Будве, район Бабин. Квартира располо…
€136,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном
Доброта, Черногория
1
1
55 м²
2
Продается новая двухкомнатная квартира в новом жилом комплексе с бассейном, спа и рестораном…
€147,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном
Доброта, Черногория
1
1
60 м²
1
Продаются строящиеся квартиры над рестораном Парма в Будве. Строительство началось 15 сентяб…
€154,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
14
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL