  2. Черногория
  3. Прчань
  4. Таунхаус Palace Florio by Concord

Таунхаус Palace Florio by Concord

Прчань, Черногория
от
$3,48 млн
от
$5,801/м²
BTC
41.4018299
ETH
2 170.0469133
USDT
3 441 280.6034930
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
4
ID: 32609
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Город
    Прчань

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Расположение дворца Флорио расположено вдоль местной прибрежной дороги, всего в 5 метрах от моря. Непосредственное окружение дворца характеризуется историческим ядром поселения Прчандж, природным ландшафтом и наличием нескольких отдельных культурных и исторических памятников. На противоположной стороне дороги находятся понте-мандрачи (подлинные каменные доки) с причалами для небольших лодок, один из которых принадлежит дворцу.

Дворец был построен в середине 17 века очень влиятельной и богатой семьей Флорио. Он имеет широкие коридоры, сплошные деревянные двери с панелями и роскошно обработанную секцию первого этажа, которая является весьма представительной. На первом этаже находится приемная с представительским салоном. Он был создан около 1800 года в стиле Империи. Первоначально сохранившийся салон (от пола до потолка) представляет собой один из лучших образцов этого стиля в Которском заливе.

Благодаря комплексной реконструкции дворец сохраняет свои существующие размеры и количество этажей. На первом этаже будет большая кухня, винный погреб и таверна — идеальное место для собраний, со стенами, украшенными сохранившимися историческими документами о дворце и семье Флорио. С первого этажа, через сохранившуюся монументальную каменную лестницу из камня Брача, можно добраться до зеленого салона и каминной комнаты, которые ведут на балкон с видом на Которский залив. На этом этаже также находится дворцовая столовая и кухня. Второй этаж имеет главные спальни, в то время как дополнительное пространство на чердаке включает комнату с ванной комнатой.

Дворцовый двор богат удобствами, в том числе летней кухней с центральным камином, а также зоной отдыха со спа-салоном и тренажерным залом. Большой бассейн расположен в центральной части двора. В дополнение к дворцу есть часовня, датируемая 1798 годом, старый колодец и гараж для шести автомобилей, на вершине которого находится терраса для общения и отдыха, откуда открывается вид на Которский залив.

Местонахождение на карте

Прчань, Черногория
Продуктовые магазины
Еда и напитки

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
