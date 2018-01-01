Основательница компании Карин Хичкок с 2008 года живет в Черногории и имеет два гражданства: Франции и Великобритании. Закончив в 2002 году обучение в Университете Сорбонны по программе «Бизнес и Финансы», она несколько лет занималась ювелирным бизнесом в Лондоне и Париже (2002-2005), а затем переехала в Черногорию. В 2009 году Карин Хичкок работала менеджером только что открывшейся марины для суперяхт Porto Montenegro в Тивате. Затем начала собственный бизнес по застройке недвижимости Catareos и построила первый комплекс из 12 роскошных экологичных апартаментов Tivat Heights Residences на холмах с видом на Тиватский залив. Она также основала дополнительную компанию Rentals Montenegro по аренде недвижимости на длительный срок, чтобы помочь растущему числу эмигрантов найти жилье для проживания в Черногории. Благодаря специализации на долгосрочной аренде жилья для эмигрантов Карин Хичкок стала необъемлемым экспертом. Именно она увидела спрос на небольшие квартиры, которые до сих пор остаются редкостью на рынке недвижимости. Поэтому Карин Хичкок запустила концепцию «мини-кондоминиумов». В первом здании мини-кондоминиумов еще до начала строительных работ было продано 95% квартир. На данный момент наша компания готовится к строительству нового проекта, где мы в очередной раз представим новый для рынка продукт – отдельно расположенные отвечающие принципам устойчивого развития дома. Новый проект называется «Мой крохотный дом» и будет реализован в двух городах Черногории: Кавач и Колашин.