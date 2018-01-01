Kraft Construction
Черногория, Trg kulture br.3
Тип компании
Застройщик
Языки общения
English, Русский, Italiano, Hrvatski
О застройщике
Kraft Construction - это местная компания по развитию и инвестированию в недвижимость в Черногории, компания очень молодая и существует всего 4 года.
За 4 года существования на рынке недвижимости Kraft Construction уже разработала несколько жилых проектов, таких как Eva residence, Villa Zagora и т.д..
Услуги
Kraft Construction кроме застройки может предложить своим покупателям такие услуги как аренда, консьерж и управление объектами, также мы можем обеспечить надзор за проектами в строительстве и управлении проектами с хорошим опытом в своих проектах.
Земельные участки
Новостройки
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