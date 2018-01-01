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Kraft Construction

Черногория, Trg kulture br.3
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Kraft Construction
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Застройщик
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О застройщике

Kraft Construction - это местная компания по развитию и инвестированию в недвижимость в Черногории, компания очень молодая и существует всего 4 года.

За 4 года существования на рынке недвижимости Kraft Construction уже разработала несколько жилых проектов, таких как Eva residence, Villa Zagora и т.д..

Услуги

Kraft Construction кроме застройки может предложить своим покупателям такие услуги как аренда, консьерж и управление объектами, также мы можем обеспечить надзор за проектами в строительстве и управлении проектами с хорошим опытом в своих проектах.

Новостройки
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Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Тиват, Черногория
Сдача в: 2022
Застройщик: Kraft Construction

Здание Eva Residence расположено в самом красивом и тихом районе города Тиват ( Черногория ), окруженном роскошными виллами и жилым комплексом .

Здание состоит из 10 квартир, из которых 6 с одной спальней, 3 дуплекса с двумя спальнями и 1 пентхауса с двумя спальнями и террасой на крыше .

 

 

Здание отделано роскошным стилем с использованием качественных материалов, камня, инокса, алюминия, стекла и интерьера из дерева и керамики .

 

Строительные удобства :

-Все квартиры имеют парковочное место ( в цену )

-все квартиры с видом на море 

  • бассейн 
  • Площадка для барбекю со всем необходимым оборудованием 
  • Видеонаблюдение 24/00
  • Умная домашняя система 
  • Обслуживание обслуживания 
  • Парк и зелень только для владельцев 
  • Огороженная территория 
Наши агенты в Черногории
Kraft Construction
Kraft Construction
2 объекта
Другие застройщики
The Developer Catareos d.o.o.

Основательница компании Карин Хичкок с 2008 года живет в Черногории и имеет два гражданства: Франции и Великобритании. Закончив в 2002 году обучение в Университете Сорбонны по программе «Бизнес и Финансы», она несколько лет занималась ювелирным бизнесом в Лондоне и Париже (2002-2005), а затем переехала в Черногорию. В 2009 году Карин Хичкок работала менеджером только что открывшейся марины для суперяхт Porto Montenegro в Тивате. Затем начала собственный бизнес по застройке недвижимости Catareos и построила первый комплекс из 12 роскошных экологичных апартаментов Tivat Heights Residences на холмах с видом на Тиватский залив. Она также основала дополнительную компанию Rentals Montenegro по аренде недвижимости на длительный срок, чтобы помочь растущему числу эмигрантов найти жилье для проживания в Черногории. Благодаря специализации на долгосрочной аренде жилья для эмигрантов Карин Хичкок стала необъемлемым экспертом. Именно она увидела спрос на небольшие квартиры, которые до сих пор остаются редкостью на рынке недвижимости. Поэтому Карин Хичкок запустила концепцию «мини-кондоминиумов». В первом здании мини-кондоминиумов еще до начала строительных работ было продано 95% квартир. На данный момент наша компания готовится к строительству нового проекта, где мы в очередной раз представим новый для рынка продукт – отдельно расположенные отвечающие принципам устойчивого развития дома. Новый проект называется «Мой крохотный дом» и будет реализован в двух городах Черногории: Кавач и Колашин.

Панорама Тиват
Воплотим вашу мечту в реальность! Жилой комплекс апартаментов "Panorama Tivat" с видом на Адриатическое море находится в муниципалитете Тиват, район Мажине, в 5 минутах езды от центра города и набережной. Комплекс включает в себя жилое здание на 32 апартамента различной площади и планировки, расположенных на 4-х этажах, 2-х уровневый подземный гараж на 32 парковочных места, благоустроенную охраняемую придомовую территорию, паркинг, бассейн и СПА. К комплексу подходит асфальтированная дорога, городской водопровод, канализация, интернет. Комплекс находится на небольшом удалении от основной магистрали, что позволяет наслаждаться потрясающей панорамой Тиватского залива, города и окружающей природой из каждого апартамента.
Montenegro Sun Realty
Наша компания на протяжении 15 лет занимается строительством в Черногории. Мы - инвестор, застройщик и продавeц в одном лице. Мы продаем построенную недвижимость напрямую. Наши клиенты получают полный спектр юридических услуг, рассрочки платежей и кредиты.   Все предлагаемые для продажи объекты являются собственностью нашей компании.
MS Invest

Апарт-отель «Гармония» расположен в самом сердце Черногории, в элитном районе Будванской ривьеры на полуострове Завала, который был одним из заповедных уголков девственной природы. Комплекс находится в шаговой доступности от моря и чистого ухоженного пляжа. Со всех террас открывается великолепный вид на море: либо в сторону аутентичного Старого города Будвы, либо пляжа Бечичи и живописного острова Святой Стефан, который является визитной карточкой страны. Под зданием проходит тоннель, ведущий на набережную Будвы - основное место пеших прогулок вдоль моря.

Emerland Residence

Новые апартаменты класса люкс на территории района Белиши в центре города. Количество домов в жилом комплексе – 4. Пляж находится в 20 минутах пешком / 900 метров по прямой. Центр города в шаговой доступности – от бульвара от Мэрии до района Белиши город строит мост над путями железной дороги. Апартаменты в Баре, в близости берега Адриатического моря приносят владельцам 5-7% пассивного дохода от сдачи в аренду.

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