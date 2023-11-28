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Жильё в Община Будва, Черногория

Будва
1416
Бечичи
758
Петровац
189
Рафаиловичи
182
Пржно
127
Rijeka-Rezevici
83
Свети-Стефан
62
Борети
28
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3 351 объект найдено
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Просторная двухкомнатная квартира расположена в тихой части Будвы, недалеко от Средней начал…
€180,000
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Leo Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
+38268751122 office@leoestate.com
Квартира 2 спальни в Пржно, Черногория
Квартира 2 спальни
Пржно, Черногория
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Новый дом с красивым видом. Площадь: 45 м2 Квартира полностью меблирована. Квартира располож…
€299,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Español, Italiano
+38269616664 tesseris.monte@gmail.com
Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 85 м²
Продается новая шикарная квартира с дизайнерским ремонтом. Дом 2020 года постройки, находитс…
€320,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Español, Italiano
+38269616664 tesseris.monte@gmail.com
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Квартира расположена на отличном месте, в 200 метрах от Старого города Будвы и пляжей. В а…
€132,000
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Leo Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
+38268751122 office@leoestate.com
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Добро пожаловать в этот уникальный пентхаус, расположенный на углу здания, примыкающем к пре…
€470,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Español, Italiano
+38269616664 tesseris.monte@gmail.com
Квартира 3 спальни в Бечичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Отличное предложение для жизни на побережье! Квартира в Бечичи с прекрасным расположением в…
€280,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Español, Italiano
+38269616664 tesseris.monte@gmail.com
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Квартира расположена в отличном месте, в 10 минутах ходьбы от моря и Старого города Будвы. …
€120,000
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Leo Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
+38268751122 office@leoestate.com
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью
Бечичи, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 12/16
А4-1557. Одна Спальня Квартира в Бечичи с Панорамным видом на море.Продается красивая 1-комн…
€235,000
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Дом 4 спальни в Будва, Черногория
Дом 4 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 306 м²
Дом имеет три уровня. На первом этаже есть просторная кухня со столовой, гостиной, ванной ко…
€320,000
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
+38268751122 office@leoestate.com
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 4/4
Отличная однокомнатная квартира на продажу. Он полностью оборудован для проживания или сдачи…
€58,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/10
Комплекс премиум класса на первой линии Адриатического моря. Сдача комплекса-конец 2023 год…
€218,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бечичи, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
КВАРТИРА С 2 СПАЛЬНЯМИ В БЕЧИЧИ Площадь квартиры: 80м2 (64м2 квартира + 16м2 балкон). …
€120,000
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 65 м²
NUM 4870 Двухкомнатная квартира на продажу в Будве. Квартира 65м2 и расположена на 4 этаже. …
€162,000
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 63 м²
NUM 4859   A two-bedroom apartment for sale in Budva on 6 floors with an area of 63 m2. …
€193,000
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Квартира 1 комната в Бечичи, Черногория
Квартира 1 комната
Бечичи, Черногория
Комнаты 1
Площадь 44 м²
Продаются односпальные (44-45 кв.м.) и двуспальные (55-62 кв.м.) квартиры в новом доме в Бе…
€118,800
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Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Будва, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2
Продается квартира в Будве в новом доме  Продается полностью оборудованная квартира в нов…
€111,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Рафаиловичи, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 5/5
Stunning two-bed apartment for sale in Rafailovici   Excellent rental potential Ful…
€245,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 4/6
Без комиссии агентства! Будванская ривьера, район Бечичи. Новый жилой комплекс в популярном…
€134,534
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Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Свети-Стефан, Черногория
Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Свети-Стефан, Черногория
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
Одна из лучших вилл на побережье. Уникальное предложение – дом, спроектированный и построенн…
€1,85 млн
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Агентство
Vito Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
+38269855586 +38269233141 my2ndhome.mne@gmail.com
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Будва, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Количество этажей 3
Апартамент с двумя спальнями в роскошном комплексе Dukley Gardens, расположенном на пе…
€1,03 млн
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Дом 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Buljarica, Черногория
Дом 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Buljarica, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Место: поселок Булярица. Двухэтажный дом 141м2 + участок 288м2. 1 этаж: 2 кухни, 2 спальни,…
€140,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Español, Italiano
+38267802627 Lanalazana@gmail.com
Квартира 1 спальня с парковкой, с садом в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с садом
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Продажа дома с бассейном в Куляче.Участок имеет площадь 2184м2.Все подведено: электричество,…
€197,600
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Español, Italiano
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Квартира 3 спальни с парковкой, с садом в Бечичи, Черногория
Квартира 3 спальни с парковкой, с садом
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Продается двухкомнатная меблированная квартира 39м2 в Будве.Квартира расположена в фантастич…
€304,500
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Español, Italiano
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Квартира 3 спальни с парковкой, с садом в Бечичи, Черногория
Квартира 3 спальни с парковкой, с садом
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Ищете красивую квартиру недалеко от моря? Не упустите возможность стать обладателем квартиры…
€297,500
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Español, Italiano
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Квартира 1 спальня с общественной парковкой в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня с общественной парковкой
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Сдается новая двухкомнатная квартира в Бечичи, всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа. К…
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Español, Italiano
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Квартира 1 ванная с мебелью в Будва, Черногория
Квартира 1 ванная с мебелью
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Продается квартира с одной спальней 44м2 на первой линии моря в Рафаиловичи.Структура: Гости…
€100,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Español, Italiano
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на горы в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на горы
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2
Продается квартира с одной спальней 44м2 на первой линии моря в Рафаиловичи.Структура: Гости…
Цена по запросу
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Español, Italiano
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на горы в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на горы
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 7
Продается квартира с одной спальней 44м2 на первой линии моря в Рафаиловичи.Структура: Гости…
Цена по запросу
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Español, Italiano
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Продается красивая двухкомнатная квартира в Каменово, расположенная на красивой Будванской р…
€100,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Español, Italiano
+38268082770 amforarealestate@gmail.com
Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Описание Тиват, район Мажина. Квартира с одной спальней в новом жилом комплексе с бассей…
€135,000
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с бассейном
с видом на горы
недорогая
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