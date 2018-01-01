  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Leo Estate

Leo Estate

Черногория, Dubovica Lux bb
Поделиться с помощью:
QR
Leo Estate
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Español, Italiano
Веб-сайт
Веб-сайт
www.leoestate.com
Наши агенты в Черногории
Itana Lalovic
Itana Lalovic
24 объекта
Агентства рядом
Master Finance
1 объект

Master Finance — частный черногорский инвестиционный фонд, специализирующийся на управлении капиталом. Он был основан в 2015 году итальянской командой. Штаб-квартира и офисы фонда представлены в Тивате (Черногория) и Риме (Италия). Master Finance удовлетворит все потребности в управлении капиталом и финансами. Фонд предоставляет личного консультанта для инвестиционных советов, переговоров, управления активами, кредита и, в частности, трастовых операций.

Zuma Real Estate Ltd.
1 011 объектов

Вдохновленные островной горой Zuma rock в Северной Нигерии, мы основали Zuma Real Estate International Ltd – международную и признанную на местном уровне организацию. Zuma Real Estate International Ltd предлагает комплексные услуги в сфере недвижимости, в том числе: – продажа роскошной частной и коммерческой недвижимости, – консультирование по вопросам собственности, – маркетинг недвижимости, – оценка недвижимости, – партнерство в сфере недвижимости, – информационные технологии в сфере недвижимости, – опросы – исследования, а также широкий спектр специализированных услуг по требованию клиентов. Наша профессиональная и преданная своему делу компания ценит корпоративную прозрачность и стремится удовлетворить потребности своих многочисленных и потенциальных клиентов, благодаря прекрасной платформе для бизнеса в сфере недвижимости. Zuma Real Estate International Ltd может похвастаться филиалами по всему миру, которые обеспечивают готовые решения в сфере недвижимости для своих клиентов. Zuma Real Estate International Ltd — компания с регистрационным номером 1844642, зарегистрированная в установленном порядке в соответствии с Законом Нигерии 2020 года о компаниях и смежных вопросах, принятым Комиссией по вопросам государ

VALUE.ONE
9 объектов

Наша компания VALUE.ONE предоставляет профессиональные услуги по подбору качественных объектов недвижимости на побережье Черногориии. Мы внимательно относимся к пожеланиям своих клиентов и предлагаем только качественную недвижимость, в четком соответствии с вашими критериями.

Каждый объект нашей базы мы стараемся посетить лично! Наши сотрудники сопровождают вас на всех этапах приобретения недвижимости: от подбора объектов и организации просмотра до получения свидетельства о собственности в максимально короткие сроки, обеспечивая уровень обслуживания, достойный наших клиентов.

Мы также предлагаем широкий перечень услуг по послепродажному обслуживанию недвижимости. Наша цель — сделать ваши инвестиции в недвижимость Черногории легкими, безопасными и максимально эффективными.

Наша команда: группа молодых профессиональных консультантов, имеющих опыт работы в лидирующих инвестиционных компаниях. Благодаря знанию локального рынка недвижимости и руководствуясь лучшими практиками в своей работе, мы поможем вам принять верное и выгодное решение. В нашем лице вы найдете надежного партнера, который всегда будет с вами на связи. Мы всегда рады видеть вас на нашем сайте и в нашем офисе, который находится в самом центре города Будва, в бизнес-центре TQ Plaza.

VEVI
144 объекта

VEVI» — Агентство недвижимости – это Вера и Виктория – Вера в нас и Успех ваших дел с нами!

Мы стараемся сделать так , чтобы каждый клиент чувствовал себя особенным. Основными принципами нашей работы является — забота об интересах клиента, конфиденциальность и законность сделок. Поэтому около 70% клиентов приходят к нам по рекомендации своих друзей и знакомых. Являясь одним из крупнейших агентств недвижимости в городе Бар, мы обладаем большой базой объектов недвижимости — будь то квартира, дом, земельный участок, или коммерческая недвижимость. Мы можем предложить вам различные варианты покупки — от «свежих» в только что построенных домах, до приобретения скромненького дома.

Наши специалисты всегда рады помочь в выборе недвижимости — они с легкостью подберут лучший вариант из всего имеющегося на данный момент в базе недвижимость в Черногории.

Агентство недвижимости напрямую сотрудничает с инвесторами, застройщиками и строительными компаниями, и это позволяет нам делать существенные скидки своим любимым клиентам.

eNovogradnja
35 объектов

Мы предлагаем показать ваш объект в удобном формате для ваших покупателей и партнеров, используя современные IT-решения.

Realting.com
Перейти