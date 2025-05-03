Horizon Properties

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ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ в Черногории. Предоставляем полный спектр услуг на всех этапах процесса покупки недвижимости в Черногории. Наша база включает более 400 объектов. Работаем "под ключ" с нашими клиентами. От выбора недвжимости до меблирования и сдачи в аренду. Сотрудн…
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Компания Vector Estate Montenegro основана в 2006 году и представляет собой команду профессионалов, опыт каждого сотрудника составляет не менее 7 лет практической работы на территории республики Черногория в области недвижимого имущества, юридических вопросов, туристической индустрии. Ряд пр…
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Наш офис расположен в Доброте, недалеко от Котора. Кроме того, у нас множество надежных партнеров во всех регионах Черногории и других странах.
Наши высококлассные юристы предоставят вам полный спектр услуг.
Наши услуги включают в себя:
-продажи
-консультации
-финансовые консультации
-…