Horizon Properties

Черногория, Доброта

Наш офис расположен в Доброте, недалеко от Котора. Кроме того, у нас множество надежных партнеров во всех регионах Черногории и других странах. Наши высококлассные юристы предоставят вам полный спектр услуг. Наши услуги включают в себя: -продажи -консультации -финансовые консультации -…