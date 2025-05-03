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Horizon Properties

Черногория, Будва
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
1 месяц
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Crnogorski
Веб-сайт
Веб-сайт
www.horizon-group.me/
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 14:57
(UTC+2:00, Europe/Podgorica)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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