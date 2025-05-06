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Жильё в Рафаиловичи, Черногория

квартиры
345
дома
7
385 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2
Продается отличная квартира в Рафаиловичи - одном из лучших мест на Адриатическом побережье …
$129,784
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Квартира 2 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура к…
$164,772
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GATE Realty
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Квартира 2 спальни в Rafailovici, Черногория
Квартира 2 спальни
Rafailovici, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Этаж 7
Мы с гордостью представляем продажу роскошных квартир в невероятном месте в Рафаиловичи, на …
$1,07 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 8
Продается роскошная, совершенно новая квартира в прекрасных Рафаиловичах, Будва, расположенн…
$344,182
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Агентство
CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Квартира в Рафаиловичи, Черногория
Квартира
Рафаиловичи, Черногория
Площадь 47 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$161,793
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 5
Эта современная квартира, расположенная в одном из самых привлекательных районов Будвы, пред…
$265,769
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Агентство
CRASSULA Estate
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Вилла в Рафаиловичи, Черногория
Вилла
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 310 м²
Барская Ривьера, Зелёный пояс. Новая двух этажная вилла в сосновом лесу. Покупатель освобож…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Квартира расположена в новом современном здании в 20 метрах от пляжа Площадь 49 м2, второй э…
$250,758
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Кондо в Рафаиловичи, Черногория
Кондо
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 8/14
Роскошная квартира с потрясающим видом на море — Бечичи, всего 20 метров от пляжа Вашему вн…
$293,747
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
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Пентхаус в Рафаиловичи, Черногория
Пентхаус
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 4
Площадь 328 м²
1-я линия, от выхода из здания до пляжа 20 метров. Квартира располагается на 6-м этаже, име…
$1,07 млн
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Трехкомнатная квартира на третьем этаже площадью 59 м.кв. Расположена в жилом комплексе с па…
$171,333
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Двухкомнатная квартира на первой линии моря в Рафаиловичи. Общая площадь квартиры 69 м2. Пла…
$236,440
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Новый жилой шестиэтажный дом. Расстояние до моря …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Rafailovici, Черногория
Квартира 3 спальни
Rafailovici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5
В Рафаиловичах, примерно в пятнадцати минутах езды от центра Будвы, начато строительство нов…
$574,751
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 271 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Пентхаус с тремя спальнями Расстояние до моря 50м. …
$978,527
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Квартира 1 спальня в Rafailovici, Черногория
Квартира 1 спальня
Rafailovici, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 9
Продается новая нежилая квартира в фантастическом месте в Рафаиловичах.Квартира расположена …
$191,839
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
#sale #Becici #3970 📍 Sale of a studio with sea view in the residential complex “Belvede…
Цена по запросу
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 66 м²
#4127 📍Продажа просторной 1-комнатной квартиры с видом на горы на первой линии в Рафаилови…
$246,469
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 3 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 188 м²
Общая площадь 188 кв.м., в том числе: Жилая площадь144 м2 + 44 м2 терраса Расстояние до моря 150м.
$542,675
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Представляем Вам однокомнатную квартиру в аренду в Рафаиловичах. Он расположен всего в 200 м…
$734
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Adria Stone
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Квартира в Рафаиловичи, Черногория
Квартира
Рафаиловичи, Черногория
Площадь 32 м²
Квартира-студия расположена в 300 метрах от прекрасного песчаного пляжа Новое современное зд…
$122,155
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Квартира с одной спальней в комплексе на первой линии моря в Бечичи, площадью 63 м2 на восьм…
$273,357
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Рафаиловичи — небольшой рыбацкий поселок недалеко от Будвы. Променады вдоль всего пляжа с мн…
Цена по запросу
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Adria Stone
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Квартира 3 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Это современный девелоперский проект, удобно расположенный в самом развитом и привлекательно…
$670,176
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Monteonline
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Квартира в Рафаиловичи, Черногория
Квартира
Рафаиловичи, Черногория
Площадь 26 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Новый жилой комплекс люкс класса Покупатель освобожд…
$106,818
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Квартира класса люкс с одной спальней в кондо-отеле 5…
$271,305
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Погрузитесь в атмосферу роскоши в одном из самых живописных мест Будванской ривьеры – Рафаил…
$239,100
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Adria Stone
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Ваш уголок у моря: Квартиры в живописном Рафаиловичи Окунитесь в атмосферу уюта и роскоши на…
$166,151
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Две квартиры площадью 98 м2 продаются на первой линии от моря в Рафаиловичах, Будва. Кварти…
$424,903
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Квартира 3 спальни в Rafailovici, Черногория
Квартира 3 спальни
Rafailovici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 5
Продается новая, современная трехкомнатная квартира класса люкс 90м2. Квартира расположена н…
$299,044
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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